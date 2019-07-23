Отмена госрегулирования тарифов на риелторские услуги не нашла полной поддержки в госорганах - Минюст

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение о полной отмене государственного регулирования тарифов на риелторские услуги пока не нашло полной поддержки в государственных органах, сообщила начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Ирина Целиковец во время круглого стола "Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы внимательно изучили и проанализировали предложения, которые поступали от граждан, госорганов и самих риелторских организаций во время общественного обсуждения проекта указа (о риелторской деятельности. - Прим. БЕЛТА), - сказала Ирина Целиковец. - Предложение о полной отмене государственного регулирования тарифов на риелторские услуги пока не нашло полной поддержки в государственных органах".

Представитель Министерства юстиции обратила внимание, что многие потребители жалуются на высокие тарифы на риелторские услуги. Более 70% участников опроса, проведенного на сайте Минюста, на вопрос, устраивают ли их действующие тарифы на риелторские услуги, ответили нет. "Также нельзя забывать о требовании главы государства о недопущении необоснованного роста цен. Да, риелторы утверждают, что при полной отмене госрегулирования тарифов роста цен не будет, но гарантировать это никто не может", - заметила она.

В настоящий момент предлагается поэтапный отказ от госрегулирования тарифов на риелторские услуги. В частности, предлагается отменить госрегулирование цен на услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также оказываемые юридическим лицам. Регулирование цен на такие услуги для физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) в отношении социально значимых объектов, таких как земельные участки, дачи, садовые домики, гаражи, машино-места, пока сохранено, но вместо фиксированных тарифов планируется установить предельные максимальные. Предлагаемый поэтапный отказ от госрегулирования поддержала Ассоциация оценочных организаций. По мнению ассоциации, "тарифы в базовых величинах понятны населению, так как давно и успешно применяются в других сферах и позволяют связать покупательную способность потребителя и фактическую трудоемкость для риелторской организации".

По словам Ирины Целиковец, риелторские организации в основном выступают за полную отмену тарифов, тем не менее и среди них нет единого мнения. "Часть профессионального сообщества выступает за сохранение ценового регулирования в том или ином виде, полагая, что отмена тарифов на риелторские услуги приведет к разбалансированности рынка, ограничит возможности развития малого бизнеса. Высказывались опасения по поводу возможного демпинга цен. В то же время есть мнение, что отмена госрегулирования цен на риелторские услуги для юрлиц окажет позитивное влияние на рынок", - отметила она.

Заместитель начальника управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков - начальник отдела контроля финансовых рынков Комитета государственного контроля Александр Стукан уверен, что отмена госрегулирования тарифов приведет к росту цен на риелторские услуги для потребителей. "Позиция риелторских организаций в данной ситуации - это одна сторона вопроса. На противоположной стороне стоят интересы граждан. Как уже отмечалось, для них эта услуга достаточно дорогая", - обратил он внимание. Комитет госконтроля в целях защиты интересов потребителей, развития конкуренции между риелторскими организациями, определения стоимости риелторской услуги с учетом реально произведенных затрат считает целесообразным установить предельные размеры тарифов вместо ныне действующих фиксированных.

"Министерство юстиции как госрегулятор понимает, что создать условия, которые устроили бы абсолютно всех, невозможно. Предложенная концепция - это мягкий, компромиссный вариант, который в той или иной степени учитывает интересы всех сторон", - подчеркнула представитель Минюста.

Министерство юстиции подготовило и внесло на рассмотрение Совета Министров проекты указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" и постановления Совета Министров "О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты", предусматривающие изменения в государственном регулировании риелторской деятельности. Предлагаемые изменения направлены на решение существующих проблем и развитие риелторской деятельности, предусматривают дополнительные меры по защите прав потребителей риелторских услуг.-0-

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