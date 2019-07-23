Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 июля 2019, Вт
+17°C
Сплошная облачность EUR 2.2624
USD 2.0225
RUB 3.2039
Главное
Во время совещания "Выполнить железобетонно" - какие задачи поставил Лукашенко на уборочную кампанию
Президент
Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс
Президент
Лукашенко подписал закон об изменении Уголовного кодекса
Президент
Карпенко: вступительная кампания проходит в штатном режиме
Общество
Белорусские аграрии намолотили более 1,5 млн т зерна
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Риелторское сообщество давно готово к введению института саморегулирования - эксперт
16:17 Общество
Житель Зельвы за убийство знакомого получил 8,5 года колонии
16:15 Происшествия
Для получения свидетельства об аттестации риелтора не обязательно будет иметь профильное образование
16:10 Общество
Виталий Коваль назначен тренером вратарей ХК "Динамо-Молодечно"
16:09 Спорт
В Дрогичине эвакуировали 50 человек из-за мины времен ВОВ
16:08 Происшествия
Риелторы смогут получать полную информацию об истории квартир при заключении сделок
16:05 Общество
Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки белорусских яблок
16:04 Экономика
ОЭСР оценила условия для предпринимательства в Беларуси
15:59 Экономика
В Лиозненском районе пьяный бесправник угнал авто
15:57 Происшествия
Ежегодно до 160 сделок купли-продажи недвижимости без участия риелторов признаются недействительными
15:51 Общество
Белорусский баскетболист Никита Мещеряков перешел в питерский "Спартак"
15:47 Спорт
Отмена госрегулирования тарифов на риелторские услуги не нашла полной поддержки в госорганах - Минюст
15:44 Общество
"Зубренок" в августе планирует принять на оздоровление группу детей из Египта
15:41 Общество
Количество письменных жалоб на риелторов снижается, но обоснованных меньше не стало - Минюст
15:39 Общество
Почти полтонны комбикорма похитил сторож сельхозпредприятия в Речицком районе
15:37 Происшествия
Госрегулирование цен на риелторские услуги по объектам нежилого фонда может быть отменено - Минюст
15:31 Общество
Каждый пятый проверенный комбайн в Витебской области в нерабочем состоянии - УВД
15:31 Регионы
Илья Шиманович вышел в финал ЧМ по плаванию на 50 м брассом
15:23 Спорт
Более тысячи адвокатов проводят акцию по разъяснению новшеств в Трудовом кодексе
15:20 Общество
Дни культуры Узбекистана пройдут в Беларуси с 29 июля по 1 августа
15:14 Культура
Все новости
Темы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Отмена госрегулирования тарифов на риелторские услуги не нашла полной поддержки в госорганах - Минюст

Общество 23.07.2019 | 15:44
Ирина Целиковец
Ирина Целиковец

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение о полной отмене государственного регулирования тарифов на риелторские услуги пока не нашло полной поддержки в государственных органах, сообщила начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Ирина Целиковец во время круглого стола "Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы внимательно изучили и проанализировали предложения, которые поступали от граждан, госорганов и самих риелторских организаций во время общественного обсуждения проекта указа (о риелторской деятельности. - Прим. БЕЛТА), - сказала Ирина Целиковец. - Предложение о полной отмене государственного регулирования тарифов на риелторские услуги пока не нашло полной поддержки в государственных органах".

Представитель Министерства юстиции обратила внимание, что многие потребители жалуются на высокие тарифы на риелторские услуги. Более 70% участников опроса, проведенного на сайте Минюста, на вопрос, устраивают ли их действующие тарифы на риелторские услуги, ответили нет. "Также нельзя забывать о требовании главы государства о недопущении необоснованного роста цен. Да, риелторы утверждают, что при полной отмене госрегулирования тарифов роста цен не будет, но гарантировать это никто не может", - заметила она.

В настоящий момент предлагается поэтапный отказ от госрегулирования тарифов на риелторские услуги. В частности, предлагается отменить госрегулирование цен на услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также оказываемые юридическим лицам. Регулирование цен на такие услуги для физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) в отношении социально значимых объектов, таких как земельные участки, дачи, садовые домики, гаражи, машино-места, пока сохранено, но вместо фиксированных тарифов планируется установить предельные максимальные. Предлагаемый поэтапный отказ от госрегулирования поддержала Ассоциация оценочных организаций. По мнению ассоциации, "тарифы в базовых величинах понятны населению, так как давно и успешно применяются в других сферах и позволяют связать покупательную способность потребителя и фактическую трудоемкость для риелторской организации".

По словам Ирины Целиковец, риелторские организации в основном выступают за полную отмену тарифов, тем не менее и среди них нет единого мнения. "Часть профессионального сообщества выступает за сохранение ценового регулирования в том или ином виде, полагая, что отмена тарифов на риелторские услуги приведет к разбалансированности рынка, ограничит возможности развития малого бизнеса. Высказывались опасения по поводу возможного демпинга цен. В то же время есть мнение, что отмена госрегулирования цен на риелторские услуги для юрлиц окажет позитивное влияние на рынок", - отметила она.

Заместитель начальника управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков - начальник отдела контроля финансовых рынков Комитета государственного контроля Александр Стукан уверен, что отмена госрегулирования тарифов приведет к росту цен на риелторские услуги для потребителей. "Позиция риелторских организаций в данной ситуации - это одна сторона вопроса. На противоположной стороне стоят интересы граждан. Как уже отмечалось, для них эта услуга достаточно дорогая", - обратил он внимание. Комитет госконтроля в целях защиты интересов потребителей, развития конкуренции между риелторскими организациями, определения стоимости риелторской услуги с учетом реально произведенных затрат считает целесообразным установить предельные размеры тарифов вместо ныне действующих фиксированных.

"Министерство юстиции как госрегулятор понимает, что создать условия, которые устроили бы абсолютно всех, невозможно. Предложенная концепция - это мягкий, компромиссный вариант, который в той или иной степени учитывает интересы всех сторон", - подчеркнула представитель Минюста.

Министерство юстиции подготовило и внесло на рассмотрение Совета Министров проекты указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" и постановления Совета Министров "О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты", предусматривающие изменения в государственном регулировании риелторской деятельности. Предлагаемые изменения направлены на решение существующих проблем и развитие риелторской деятельности, предусматривают дополнительные меры по защите прав потребителей риелторских услуг.-0-

Все материалы круглого стола здесь

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Министерство юстиции, тарифы, услуги, юридические службы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2624 BYN 2.26 BYN 2.264 BYN
USD
2.0225 BYN 2.022 BYN 2.024 BYN
RUB
3.2039 BYN 3.197 BYN 3.205 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь с первых дней конфликта в Сирии была на стороне ее народа и руководства
Все видео

Фотоновости

Регионы Беларуси приняли участие в селекторном совещании по уборке урожая
Все фото

Инфографика

В Беларуси вырастет размер трудовых пенсий Президентом Беларуси принято решение о повышении трудовых пенсий с 1 августа 2019 года. Предусматривается перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в среднем на 6,6%.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко требует обратить серьезное внимание на качество уборки урожая и содержание техники
Лукашенко: госрезерв зерна следует довести до 500 тыс. т
Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область
Политика
Андреа Викторин Соглашение об упрощении визового режима планируется подписать до 2 февраля 2020 - Викторин
Новый посол Германии вручил копии верительных грамот главе белорусского МИД
Беларусь привержена принципам свободы вероисповедания - Кравченко
Экономика
Фото из архива Белорусские аграрии намолотили более 1,5 млн т зерна
Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки белорусских яблок
ОЭСР оценила условия для предпринимательства в Беларуси
Происшествия
Фото Витебского областного УМЧС В Витебске легковушка влетела в столб, пассажирку деблокировали
Житель Зельвы за убийство знакомого получил 8,5 года колонии
В Дрогичине эвакуировали 50 человек из-за мины времен ВОВ
Регионы
Фото из архива Валовой сбор рапса в Гродненской области в 1,5 раза выше прошлогоднего
Каждый пятый проверенный комбайн в Витебской области в нерабочем состоянии - УВД
Могилевская область и китайская провинция Цзянсу намерены расширять взаимную торговлю
Спорт
Илья Шиманович. Фото из архива Илья Шиманович вышел в финал ЧМ по плаванию на 50 м брассом
Виталий Коваль назначен тренером вратарей ХК "Динамо-Молодечно"
Белорусский баскетболист Никита Мещеряков перешел в питерский "Спартак"
Технологии
Скриншот с сайта МЧС Приложение МЧС "Помощь рядом" стало доступно пользователям iPhone и iPad
Абитуриенты ГрГУ им. Янки Купалы получили сообщения о зачислении в университет онлайн
Первый маршрут для беспилотного электробуса открыли в Таллине
Культура
Фото из архива Заявки для участия в нацотборе на детское "Евровидение" принимаются в электронном виде
Дни культуры Узбекистана пройдут в Беларуси с 29 июля по 1 августа
Пейзажи разных стран можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее
В мире
Борис Джонсон. Фото Reuters Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн
В Арыси заново построят 155 жилых домов
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля
Вокруг планеты: Бельгийский город заполонили живые статуи
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи $7 млн
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Пресс-центр
Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля, 11:00 Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Пресс-конференция Евгений Садыков,
Анжела Борщ,
Геннадий Волнистый 9 июля О развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси Пресс-конференция Вячеслав Дурнов,
Анатолий Котов,
Владимир Шантарович,
Дмитрий Довгаленок 8 июля Наследие II Европейских игр для белорусского спорта Пресс-конференция Людмила Макарина-Кибак,
Александр Лукьянов,
Егор Макаревич 8 июля Об участии молодежи Беларуси и России в интеграционных проектах Союзного государства
Газета 7 дней
Не тормози – КИКни!
Двое из небесного полка
«Если тебе 19 лет, что ты делаешь дома?!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия