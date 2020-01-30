Отмена оценки работы следователей по статистике позволит исключить формализм - Носкевич

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отмена оценки деятельности следственных подразделений преимущественно по статистическим показателям позволит исключить формализм в работе. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич на коллегии ведомства, сообщили БЕЛТА в СК.

Иван Носкевич отметил основные результаты 2019 года. Отдельно председатель СК остановился на мерах, предпринятых после совещания Президента с силовиками в августе прошлого года. Тогда глава государства озвучил ряд критических замечаний. Деятельность Следственного комитета совершенствуется. Сейчас в ведомстве реализуются мероприятия по недопущению необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности, сокращению сроков следствия, повышению ответственности сотрудников и руководителей за принимаемые процессуальные решения. Дополнительно проработаны вопросы применения мер пресечения. "С текущего года оценка деятельности следственных подразделений, основанная преимущественно на статистических показателях, отменена. На наш взгляд, это позволит исключить формализм в работе", - подчеркнул председатель Следственного комитета.

Количество возбужденных уголовных дел в 2019 году увеличилось на 5,5% по сравнению с предыдущим годом - их более 92,1 тыс. Окончено производство более чем по 48,8 тыс. уголовным делам. Уровень раскрываемости преступлений, расследованных подразделениями Следственного комитета, по итогам истекшего года снизился до 65,4%, а доля уголовных дел, оконченных в срок до 1 месяца, незначительно уменьшилась - до 47% с 48,9%.

На снижение результативности оказал рост числа киберпреступлений (статьи 212, 349-354 УК). Их доля достигла 12,5 % (6,7% - годом ранее) от числа возбужденных уголовных дел. По большинству из них не установлены обвиняемые. Поэтому приоритетным направлением в деятельности СК на 2020 год Иван Носкевич определил совершенствование работы по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий. На первое полугодие предусмотрено обобщение и анализ практики расследования уголовных дел в сфере высоких технологий. Уже в апреле 2020 года планируется провести международную научно-практическую конференцию по этой теме.

В 2019 году по сравнению с 2018-м число обвиняемых, которые провели под стражей более 12 месяцев, сократилось практически в 4 раза (до пяти человек), а со сроком свыше 6 месяцев, но не более 12 месяцев, - в 3,5 раза. В конце 2019 года СК разработал рекомендации по особенностям применения заключения под стражу и продления его срока, а также альтернативных мер пресечения.

Следственный комитет усиливает профилактическую работу. В 2019 году при расследования уголовных дел внесено более 47 тыс. представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. По результатам их рассмотрения приняты различные меры реагирования, в том числе 162 должностных лица были освобождены от должности.

В качестве примера приводится представление по уголовному делу об убийстве в Столбцах учителя и ученика в средней школе, внесенное председателю Миноблисполкома, копия которого направлена министру образования. По результатам его рассмотрения разработан и реализуется комплекс мер по обеспечению безопасных условий в учреждениях образования.

В заключение председатель Следственного комитета еще раз напомнил, что вопросам укрепления служебной и трудовой дисциплины, профилактики правонарушений и происшествий в ведомстве всегда уделяется пристальное внимание. "Мы своевременно и достаточно остро реагируем на нарушения законодательства сотрудниками ведомства. Это принципиальная позиция, и она остается неизменной", - подчеркнул Иван Носкевич.-0-