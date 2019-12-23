Отмена роуминга в СГ предусмотрена к сентябрю 2020 года - Минсвязи Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операторы связи должны реализовать меры для отмены роуминга в Союзном государстве к сентябрю 2020 года, сообщили корреспонденту в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

"В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства. Она предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга", - отметили в Минсвязи.-0-