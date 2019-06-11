Отметившие 75-летие белорусы смогут бесплатно отправить открытки своим близким

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 15-26 июня проведет акцию, посвященную 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Принять участие в акции смогут люди, достигшие 75-летнего возраста и старше, или их представители (при предъявлении документа). Сотрудники отделений почтовой связи подарят им наборы поздравительных открыток со специальным штемпелем, который заменяет марку. Оплата при дальнейшей пересылке не требуется.

"Клиенты смогут подписать открытки в адрес своих родных и близких дома или в отделениях почтовой связи, а потом опустить их в любой почтовый ящик. Бесплатно отправить поздравления по всей территории страны можно будет до 8 июля", - рассказали на предприятии.

В Минске акция пройдет на Главпочтамте, почтовых отделениях №66 (ул. Ташкентская, 16), №30 (ул. Кирова, 33), №117 (пр-т Газеты "Звязда", 55), №7 (ул. Жуковского, 6/2), №70 (ул. Ванеева, 18), №5 (пр. Независимости, 46), №23 (пр. Независимости, 103), №17 (ул. Кунцевщина, 35), №62 (пр. Победителей, 123).-0-