Отношения между Беларусью и Молдовой находятся на высоком качественном уровне - Филип

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова заинтересованы наращивать взаимовыгодное сотрудничество, сообщил в эфире телеканала СТВ премьер-министр Молдовы Павел Филип, сообщает БЕЛТА.

"Отношения между Беларусью и Молдовой находятся на высоком качественном уровне. Мне бы хотелось, чтобы и со многими другими странами они были такими же. Я прилетел в Минск прямым рейсом - вот один конкретный результат", - сказал Павел Филип.

В числе важных направлений он назвал поставки техники в Молдову. Во время нынешнего визита премьер-министр посетил предприятие "Белкоммунмаш", где ознакомился с производством электробусов. "Я остался доволен увиденным, считаю, что это продукт очень высокого качества, как раз то, что требует сегодняшний день", - поделился впечатлениями Павел Филип.

Кроме того, стороны обсуждали создание высокотехнологичного животноводческого комплекса в Молдове, на Минском автомобильном заводе молдавской делегации показали специализированную технику, в том числе для уборки мусора.

Премьер-министр Молдовы также отметил схожесть позиций Молдовы и Беларуси по основным вопросам мировой повестки, в том числе по необходимости разрешения конфликтов в мире исключительно мирным путем. "Важно работать на предотвращение конфликтов и над ранним их разрешением. Время проходит, и это сделать становится все сложнее и сложнее. Миротворческие инициативы Беларуси, высказанные Президентом, нужно всячески приветствовать и поддерживать, должны быть площадки для разрешения таких конфликтов", - отметил Павел Филип.-0-