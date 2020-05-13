Отправить предложения по законопроекту о волонтерской деятельности можно до 15 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции до 15 мая принимает предложения и пожелания по содержательному наполнению законопроекта "О волонтерской деятельности", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

Направить предложения могут все желающие в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, в письменном виде на почтовый адрес Министерства юстиции (220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10), по электронной почте (317@minjust.by) или поделиться ими в официальных аккаунтах Минюста в соцсетях.

"В подготовку законопроекта вовлечены общественные объединения, анализируются поступившие от них многочисленные предложения. Помимо прочего, детально изучается международный опыт, законодательство иностранных государств, подходы к регламентации волонтерской деятельности", - отметила Ольга Шибко.

В Беларуси насчитываются сотни движений волонтеров - как небольших региональных, так и крупных, имеющих республиканский статус, работающих под эгидой общественных организаций и фондов. Цели волонтерских движений различны, но основной принцип един. Он заключается в оказании добровольной бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. Даже во время нынешней эпидситуации волонтеры одними из первых стали помогать пожилым и одиноким людям, медикам, учреждениям.-0-