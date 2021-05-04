Отправка в войска нового пополнения начнется с 14 мая - Минобороны

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах чествуют военнослужащих срочной службы, увольняемых в запас, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В воинских частях и соединениях проходят торжественные митинги. По традиции командование воинских частей приглашает на церемонию матерей военнослужащих, чьи сыновья наиболее отличились.

В эти дни в военных комиссариатах завершается медицинское обследование призывников, проходят заседания призывных комиссий, в процессе которых принимаются решения о месте службы будущих солдат. Особенностью очередного призыва является то, что на службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание ее пройти.

Отправка в войска нового пополнения начнется с 14 мая. Военную присягу новобранцы Вооруженных Сил примут 12 июня.-0-