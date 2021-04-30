Отработавшее ядерное топливо с БелАЭС планируют через 10 лет направить на переработку в Россию

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности БелАЭС Никита Гуц рассказал о планах по обращению с отработавшим ядерным топливом на БелАЭС. Такую информацию он озвучил во время общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"После выработки ресурса тепловыделяющих сборок они из активной зоны реактора будут перемещены в систему приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива - так называемый бассейн выдержки. Его емкость обеспечивает хранение отработавших ТВС в течение 10 лет. После этого отработавшее ядерное топливо направят с площадки БелАЭС на переработку в Россию", - сказал Никита Гуц.

Механизмы и порядок обращения с отработавшими ТВС определены стратегией обращения с отработавшим ядерным топливом, утвержденной правительством.

Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС проводятся сегодня в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения (студиях). Цель общественных слушаний - довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.-0-