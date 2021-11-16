Отраслевой профсоюз перечислит Br65 тыс. спонсорской помощи шести медучреждениям

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения перечислит Br65 тыс. безвозмездной спонсорской помощи шести учреждениям здравоохранения, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.
Средства будут направлены из бюджета Республиканского комитета профсоюза для поддержки трудовых коллективов, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Безвозмездная спонсорская помощь имеет целевое назначение: на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
В соответствии с ходатайствами, поступившими в Республиканский комитет отраслевого профсоюза от организаций здравоохранения, постановлением президиума решено направить Br15 тыс. Лиозненской центральной районной больнице на приобретение кислородных концентраторов и инфузоматов.
На покупку кислородных концентраторов Хойникской центральной районной больнице будет перечислено Br11,5 тыс., Br5,5 тыс. - Гомельской городской клинической больнице №4, около Br5,5 тыс. - Октябрьской центральной районной больнице, Br13 тыс. - Слонимской центральной районной больнице.
На приобретение средств индивидуальной защиты (медицинских комбинезонов) для работников Минского областного центра скорой медицинской помощи от Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения поступит безвозмездная спонсорская помощь в размере Br15 тыс.-0-