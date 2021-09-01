Отраслевой профсоюз передал студенческой первичке БГМУ сертификат на Br10 тыс.

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения передал студенческой первичке БГМУ сертификат на Br10 тыс., сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.
Вручение состоялось во время вузовского торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний, к участию в котором был приглашен председатель профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило.
Перечисленные к новому учебному году средства имеют целевое назначение - деньги будут направлены на туристско-экскурсионную деятельность, культурно-массовые, спортивные мероприятия, а также приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, оказание материальной помощи членам первичной профсоюзной организации студентов в условиях эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.
Все это, по мнению Вячеслава Шило, послужит дальнейшей популяризации профсоюзного движения среди студенческой молодежи, укреплению в среде будущих врачей и фармацевтов позитивного имиджа профсоюзов, тем самым будет стимулировать студентов к участию в профсоюзной жизни университета.-0-