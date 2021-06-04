Отраслевой профсоюз с начала года выделил на СИЗы для медработников более Br200 тыс.

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белпрофсоюз работников здравоохранения с начала года выделил более Br200 тыс. на приобретение СИЗов для медработников, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Необходимый запас средств индивидуальной защиты и антисептиков в регионах и Минске сформирован с учетом их ежедневного расхода и поступления. "По данным на 4 июня в резерве более 905 тыс. единиц санитарной одежды и почти столько же единиц противоэпидемических костюмов, около 15 млн медицинских масок, более 175 тыс. защитных очков, почти 1,4 млн респираторов, свыше 18,3 млн перчаток, - рассказала главный технический инспектор труда отраслевого профсоюза Людмила Морозова. - В среднем запас рассчитан на 30 дней и более. Кроме того, в медучреждениях насчитывается свыше 800 тыс. л всевозможных дезинфицирующих и антисептических средств".

Техническая инспекция труда профсоюза постоянно контролирует обеспеченность медучреждений необходимыми средствами защиты. Новые партии распределяются в соответствии с загруженностью организаций и численностью работников.-0-