Отраслевой профсоюз в 2020 году направил на помощь медикам в борьбе с COVID-19 более Br6 млн

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения в 2020 году направил на помощь медикам в борьбе с COVID-19 Br6 млн 245 тыс., сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

При этом уточняется, что материальная поддержка отраслевого профсоюза для 21,5 тыс. работников здравоохранения составила Br3 млн 630 тыс.

С начала распространения коронавирусной инфекции минимизация неблагоприятных последствий пандемии, в том числе профессиональных рисков медиков, оказание работникам здравоохранения социально-экономической помощи и поддержки стало приоритетной задачей для отраслевого профсоюза.

Оказывается помощь в проведении санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий в трудовых коллективах и управлении охраной труда. Значительная роль в совместной работе с нанимателями и органами исполнительной власти по заблаговременному выявлению и ликвидации рисков для здоровья медиков принадлежит профсоюзной инспекции охраны труда.

Большое значение в борьбе с COVID-19 имеет безвозмездная (спонсорская) помощь организациям здравоохранения для решения их неотложных нужд. Финансовую помощь в ушедшем году получили более 300 организаций. Общая сумма поддержки составила Br1 млн 200 тыс. Средства пошли на закупку учреждениями здравоохранения СИЗов, дезинфекторов и антисептиков. Также необходимые предметы защиты и гигиены (на сумму более Br1 млн) были приобретены непосредственно профсоюзом, а затем переданы в учреждения системы здравоохранения.

В профсоюзе уточнили, что обязательная материальная помощь полагается тем, кто заразился COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19. В случае временной нетрудоспособности, длящейся непрерывно 30 и более календарных дней, работники могут рассчитывать на помощь в размере не менее Br200.

Материальная помощь полагается членам профсоюза, оказавшимся в сложном положении из-за пандемии (в связи с болезнью, оплатой медицинских расходов, тяжелым материальным положением, простоем и др.), а также в случае смерти работника здравоохранения из-за заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей (в размере не менее 130 БВ или Br3 770).

За оказанием материальной помощи из-за COVID-19 работникам следует обращаться в первичную профсоюзную организацию по месту постановки на профсоюзный учет. За оказанием материальной помощи в случае смерти близких родственников обращение направляется в первичную профсоюзную организацию по месту постановки на профсоюзный учет, в вышестоящую территориальную организацию профсоюза (областную, для Минска - Минскую городскую организацию профсоюза) и в Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

В связи с пандемией в 2020 году были усилены многие составляющие профсоюзной помощи, расширены ее возможности. Так, обратившись в первичную профсоюзную организацию по месту постановки на профсоюзный учет работник системы здравоохранения, перенесший коронавирусную инфекцию, вправе рассчитывать на помощь профсоюза в оздоровлении и санаторно-курортном лечении. Скидка на оплату путевки за счет средств профсоюза в санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт" может доходить до 75% ее стоимости.

Многие профсоюзные организации воспользовались появившимся у них правом добровольно застраховать и оплатить за счет имеющихся у них средств членов профсоюза, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, от заражения коронавирусной инфекцией.

В ближайшей перспективе усилить социально-экономическую помощь медикам поможет заключенное на 2019-2021 годы между Министерством здравоохранения и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения допсоглашение к Тарифному соглашению. Сейчас отраслевым профсоюзом проводится активная работа по внесению в коллективные договоры организаций здравоохранения соответствующих изменений и дополнений.

Совместно с заинтересованными органами БПРЗ разрабатываются механизмы страхования профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников и страхования медиков от противоправных действий третьих лиц.

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения проводит активную разъяснительную работу и готов проконсультировать по всем возникающим вопросам, касающимся трудовых отношений, в том числе вопросам оплаты труда, установлению и выплате медикам доплат за особые условия труда в COVID-19 по указу от 16 апреля 2020 года №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения" по телефонам профсоюзной горячей линии +375 44 584-72-27, (17) 242-83-54 и на интернет-сайте БПРЗ.-0-