Отраслевой профсоюз выделит более Br32 тыс. шести медучреждениям на закупку оборудования и СИЗов

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения выделит более Br32 тыс. шести медучреждениям на закупку оборудования и СИЗов, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

БПРЗ поможет приобрести кислородные концентраторы, рециркуляторы воздуха, пульсоксиметры, СИЗы и др.

В соответствии с постановлением Республиканского комитета профсоюза по ходатайству Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи на укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения будет выделено Br2,5 тыс. Средства потратят на приобретение измерителя концентрации кислорода для барокамеры в отделение анестезиологии и реанимации, средств индивидуальной защиты, термометров, пульсоксиметров и защитных экранов для отделений больницы.

Еще Br3 тыс. будут перечислены Могилевской областной детской больнице на покупку устройства для обеззараживания воздуха в присутствии пациентов. Другому могилевскому учреждению здравоохранения - Могилевской областной клинической больнице будет выделено около Br4,8 тыс. на приобретение средств индивидуальной защиты, локтевых дозаторов для антисептических средств. За счет спонсорских средств в Br5 тыс. будут приобретены СИЗы для медработников выездных бригад Могилевской городской станции скорой медицинской помощи.

Также БПРЗ поможет приобрети кислородный концентратор, бактерицидные лампы, бесконтактные термометры, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты Столинской центральной районной больнице. Размер профсоюзной материальной помощи учреждению здравоохранения составит Br10 тыс.

На пошив форменной одежды для выездного персонала городской станции скорой медицинской помощи Минска из средств Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения будет выделено Br7 тыс.

Всего с начала года в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи и поддержки работников учреждений здравоохранения в ситуации COVID-19 из средств профбюджета Республиканского комитета отраслевого профсоюза направлено почти Br135 тыс.-0-