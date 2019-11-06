Отрубить голову гидре - как в Беларуси борются с наркотиками в интернете

Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе провел совещание по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании. Министр внутренних дел Юрий Караев по итогам сообщил, что МВД будет усиливать подразделения интернет-разведки для эффективной борьбы с бесконтактными способами распространения наркотиков. О том, что собой представляет интернет-разведка МВД, какие возможности есть для ее усиления, корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.

Гидра - не просто фигура речи

После совещания Юрий Караев отмечал, что ведомством вырабатываются такие критерии, при которых сотруднику подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков не было бы выгодно гоняться за разовыми малыми раскрытыми преступлениями. "Они просто не пойдут им в зачет - не герой ты, что поймал такого. Результативность твоей работы будет оценена тогда, когда найдешь голову этой гидры или спрута, а не кончики щупальцев отрубишь", - сказал министр. Гидра здесь не просто фигура речи. Hydra - одна из платформ в даркнете, где торгуют наркотиками. "Министр знает, о чем говорит", - замечает Геннадий Казакевич.

Большинство наркотиков и психотропов (95%) распространяется бесконтактным способом - через интернет и с помощью закладок. При этом преступниками часто используется даркнет - скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными узлами, с использованием нестандартных протоколов и портов, где данные передаются в зашифрованном виде. "В интернете товар предлагается неограниченному кругу потребителей - это очень удобно. Привлекает наркодельцов и конфиденциальность. То есть с одной стороны - Тоr браузер, с другой - разного рода мессенджеры с элементами криптографии, сквозным шифрованием. Более того, интернет активно используется не только для продажи, но и вербовки распространителей. Дилеры обещают потенциальным работникам: будешь пользоваться такими-то программными продуктами, вот там-то заберешь карту, к которой привязан электронный кошелек, - никто тебя никогда не найдет. На самом деле уровень нашей работы такой, что находим, - подчеркивает глава ГУНиПТЛ. - И максимальный срок работы закладчика - до полугода. Я уже неоднократно говорил, что сами дилеры называют таких закладчиков "мясом". И даже с ними до конца не рассчитываются, ожидая, что рано или поздно мы их задержим".

Когда правоохранители столкнулись с такой проблемой, это побудило их изменить формы и методы работы - традиционные уже не действовали. Начиная с 2014 года в МВД начали создавать подразделения интернет-разведки. Это наиболее квалифицированные и подготовленные сотрудники, которые занимаются оперативно-разыскными мероприятиями в интернете, включая даркнет. Сейчас, по словам Геннадия Казакевича, милиция весьма успешно там действует.

Подразделения интернет-разведки есть в центральном аппарате МВД, а также в столичном управлении и каждом областном центре. Они немногочисленны, но высокопрофессиональны. Их задача - поиск информации, ее обработка, оперативно-разыскные, поисковые мероприятия в интернете. Формы и методы начальник главка не озвучивает, но рассказывает, что работа этих подразделений идет по двум направлениям. Первое - выявление и пресечение преступлений в интернете. К примеру, за девять месяцев текущего года интернет-разведкой выявлено 581 преступление, связанное со сбытом наркотиков, задержаны 402 человека.

"Второе направление - противодействие самому распространению наркотиков в сети. То есть при обнаружении пронаркотического контента в интернете или даркнете (там размещены две основные площадки по продаже психотропов - Hydra и LegalRC) мы блокируем доступ белорусских интернет-пользователей к этим ресурсам, - поясняет Геннадий Казакевич. - Безусловно, есть какие-то пути обхода, но мы профессионально перекрываем полный спектр. И в этом году мы заблокировали около 400 единиц такого пронаркотического контента. В том числе размещенные на YouTube видеоролики - четыре таких видео, где молодые люди делились своими ощущениями от употребления наркотика. Это так называемая популяризация, продвижение наркопотребления. Такой контент чрезвычайно опасен, мы это видим".

Кто работает в интернет-разведке

Средний возраст сотрудников подразделений интернет-разведки - 30-35 лет. "Уровень наших разведчиков достаточно высок, - утверждает Геннадий Казакевич. - Причем это такой кадровый костяк, где текучка крайне низкая - они очень мотивированны. Это убежденные в своей правоте люди, случайных сотрудников там не бывает. Их задача уберечь страну, своих детей от этого зла. Поэтому они немногочисленны, но высокопрофессиональны".

Специальное обучение для этих подразделений проводится в виде семинаров и тренингов, конференций. Приглашаются самые квалифицированные айтишники и специалисты из разных областей. Например, изучаются особенности криптовалют, потому что с их помощью проводятся платежи за наркотики. Интересуют МВД и IT-специалисты, которые могут посвятить в тонкости даркнета. С этого года на базе Академии МВД инициировано обучение специализированной группы - для подготовки специалистов по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий и специалистов-разведчиков для соответствующих подразделений.

"Эксперты приезжают не только белорусские. Все, кто понимает серьезность проблемы, с удовольствием оказывают содействие. В частности, приезжали англичане, привозили и демонстрировали программные продукты", - приводит пример Геннадий Казакевич.

По его словам, белорусские правоохранители располагают теми же программно-аппаратными комплексами, что и коллеги в других странах. Кроме того, научились системно обрабатывать большие массивы информации с использованием специального ПО. Соответственно, смысл работы интеренет-разведки - это не только поиск, но и аналитика. И именно анализ позволяет выявлять каналы поступления наркотиков и психотропов, так называемые магазины, которые системно работают. А уже от анализа можно выходить на выявление конкретных преступников. Условно говоря, это следующая ступенька развития оперативных подразделений.

Новые возможности для борьбы с наркоторговлей в интернете

"Мы должны перенимать иностранный опыт - методики и программное обеспечение. Более того, мы пошли дальше и в закон об оперативно-разыскной деятельности предложили внести изменения. Важно, чтобы оперативно-разыскные мероприятия в интернете, которые мы проводим и хотим проводить в дальнейшем, были законодательно очень четко определены. И тут мы ничего нового не придумываем - просто имплементируем нормы международного права в национальное законодательство. Это абсолютно поступательный, эволюционный процесс. Уже есть проект закона, где не только эти изменения. Все это позволит лишь расширить набор инструментария, который имеется в нашем распоряжении", - отмечает Геннадий Казакевич.

Правоохранители всегда руководствуются законом, подчеркивает представитель МВД. Например, Hydra и LegalRC в даркнете и у дилеров, и потребителей позиционируются как абсолютно безопасные площадки. "На самом деле статистика свидетельствует, что мы достаточно успешны в выявлении и пресечении преступлений в этом теневом сегменте интернета. Вместе с тем, периодически анализируя сеть, видим мнения, что милиция или спецслужбы осуществляют "тотальный контроль". Однако любое мероприятие, которое мы проводим в сети, полностью соответствует национальному законодательству с точки зрения соблюдения конституционных прав. То есть если затрагиваются конституционные права гражданина, однозначно есть санкция надзирающего прокурора. Ведь в интернете может быть все дозволено только для наркодилера. Мы же действуем только на основе закона. Это очень важный момент, краеугольный камень деятельности подразделений интернет-разведки. Вот почему мы хотим менять законодательство - потому что меняется ситуация и мы не можем в полном объеме выполнять поставленные нам задачи", - поясняет Геннадий Казакевич.

Из-за большой активности в сети наркоторговцев МВД планирует увеличить количество сотрудников подразделений интернет-разведки и совершенствовать свою деятельность в части методик выявления и пресечения преступлений.

Главное - уничтожить организованные преступные структуры

"Президент дал четкие поручения, которые касаются как отбытия наказания, так и условий применения закона, пресечения международного наркотрафика и, самое главное, уничтожения организованной структуры наркобизнеса. То есть это совершенствование не одного какого-то звена, а механизма противодействия наркоугрозе в Беларуси. Что важно, главой государства изначально была дана оценка результатов нашей деятельности. Она очень проста и опирается на уровень в стране наркоугрозы, который удалось снизить с 2014 года - это факт. И он подтверждается не только количеством выявленных преступлений. Мы берем медицинскую статистику и опираемся прежде всего на количество смертей. Ведь главная задача правоохранителей - не допустить гибели людей, вовлечения в наркооборот. С 2014 года количество передозировок у нас снизилось в четыре раза, количество смертельных снизилось в шесть раз, число передозировок несовершеннолетних - в 22 раза, в этом году их было три на всю страну. Это в 72 раза меньше, чем в США, и в 17 раз меньше, чем в России", - обращает внимание Геннадий Казакевич.

С начала года МВД пресечена деятельность восьми интернет-магазинов, то есть задержана вся цепочка - от организатора до мелких "минеров". Шесть из них были в Минской области, два - в Витебской. Организаторы - белорусы. Та же самая Hydra - это просто площадка, на которой "магазины" предлагают свой товар. А интернет-магазином психотропов может быть группа в социальной сети, мессенджере, где общаются от нескольких участников до тысячи и даже десятков тысяч. Соответственно, зачастую дилеры организуют магазины с помощью создания таких групп либо размещаются на той же самой Hydra. А организатором является обычный гражданин Беларуси либо гражданин другого государства, приехавший в нашу страну.

Главная задача - уничтожение организованной структуры наркобизнеса. Ее составляющие - это группы и организованные группы. Причем организованная группа - это не просто два человека, которые пошли вместе покурили либо сделали несколько закладок. Это устойчивая, управляемая, специально созданная для совершения преступных действий ячейка, и деятельность ее не разовая. Уже за январь-сентябрь этого года милиция пресекла деятельность 153 организованных групп и 566 групп - это конкретные уголовные дела и конкретные люди.

Откуда в Беларуси наркотики

На территории Беларуси встречаются дикорастущие наркосодержащие растения - опиумный мак и конопля, борьба с ними ведется постоянно. Правоохранители пресекают деятельность так называемых лабораторий. Они бывают разные, производят от сотен граммов до нескольких килограммов наркотиков. "Три лаборатории было в этом году, и будут еще", - предупреждает Геннадий Казакевич. Уровень развития современной химии таков, что лабораторию можно разместить в гараже или на кухне. В среднем оборудование для нее - это две небольшие коробки с содержимым ценой в $500 и набор прекурсоров. Все завозится, как правило, с территории РФ. Прекурсоры завозятся не только из России, но и из Украины, реже - из Китая. Некоторые из них легальны в странах происхождения.

Через Беларусь идет и транзит. Везут, как правило, гашиш и синтетические наркотики. Страна назначения - Россия. "Когда мы проводим крупное задержание, то фактически работаем в интересах Союзного государства. Но не надо думать, что мы работаем за россиян. Ведь эти наркотики и психотропы и нам серьезную опасность представляют - часть из них оседает в Беларуси или возвращается к нам из России", - отмечает Геннадий Казакевич. Если говорить о распределении долей наркорынка в Беларуси, то сейчас 80% - это марихуана и гашиш, 10% - психотропы типа MDMA, альфа-PVP и мефедрона, еще 10% - медицинские наркотики и остальные.

Определить при этом четкое направление наркоугрозы можно лишь очень и очень условно. "По частоте перемещения, безусловно, в лидерах Россия. Из 20 пресеченных нами каналов в этом году - 16 российские. А если судить по количеству изъятых наркотиков и психотропов, то это западное направление: Польша, Латвия, Литва", - уточняет начальник главка.

Ассортимент наркотиков и психотропов в Беларуси широкий - начиная от гавайской розы и заканчивая лотосом предсказателей, галлюциногенными грибами. Но белорусский подход в борьбе с наркотиками таков, что в стране запрещены 98% известных в мире психоактивных веществ. Всего их 686. Когда-то в законодательстве были введены понятия "аналоги" и "базовые структуры". Если специалисты Госкомитета судебных экспертиз выявляют новое психоактивное вещество, которое имеет аналоги в списке уже запрещенных, то в течение от трех дней до недели Минздрав выносит постановление о внесении его в список запрещенных или контролируемых в обороте. Более того, у нас запрещены даже те вещества, которые даже на рынке не появились, но известно, что у соседей они есть. Такой белорусский опыт перенимают Россия и Казахстан.

Международное сотрудничество

Деятельность наркодельцов построена на определенном механизме. Если говорить о наркотрафике, то это организованные преступные группы, которые, как правило, имеют межнациональный, межстрановой характер. Например, год назад во время международной операции пресекли деятельность преступной организации. Операция называлась "Пиренейский излом", в разных странах задержали более 60 активных участников группы. Организаторами были молдаване, в число участников входили украинцы, россияне, испанцы, поляки. В конечном итоге было изъято более тонны гашиша. Организовали и корректировали эту операцию российские борцы с наркоугрозой. В Беларуси правоохранителями было изъято 40 кг гашиша. Двое белорусов в качестве курьеров перемещали этот груз из Польши в направлении РФ.

Успешная деятельность наркоборцов без эффективного международного сотрудничества просто невозможна, контакты традиционно поддерживаются годами не только на страновом, но и на личном уровне. Белорусское управление МВД сотрудничает с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России, в этом году подписан меморандум о взаимодействии с Национальным агентством по борьбе с наркотиками США. Налажено активное сотрудничество с латвийскими, польскими, литовскими, украинскими, испанскими коллегами.

Более того, в формате ОДКБ ежегодно проводится операция "Канал", во время которой страны-участницы организуют масштабные мероприятия, наркотики изымаются тоннами.

Помощь наркозависимым через интернет

Геннадий Казакевич приводит цифры: доля популярности печатных СМИ и телевидения ежегодно падает на 12%, а популярность интернета растет на 6%. А средний возраст самой большой доли потребителей наркотиков - 20-30 лет. "Статистика вещь упрямая, и совершенно очевидно, что эффективные методы выявления, пресечения, предупреждения и профилактики тоже должны уйти в виртуальное пространство", - убежден собеседник.

Для профилактики и помощи наркозависимым уже существует ресурс pomogut.by, запущен его раздел для детей. С начала года - 25 тыс. посещений. "Не так много, но тематика узкоспецифическая - это не развлекательный какой-то ресурс, естественно, его надо продвигать, - констатирует Геннадий Казакевич. - В детском разделе две ветки. Одна - насилие в интернете в отношении детей (буллинг, груминг и остальное) - очень большая проблема для наших деток. Вторая - все, что связано с противодействием наркоугрозе. Причем мы специально задействовали очень большие ресурсы - психологов, наркологов, учителей, для того чтобы приемлемо подать информацию для детей. Уже недостаточно просто написать, что наркотик - зло. Это будет действовать как антиреклама. Очень хотелось бы, чтобы данный ресурс эффективно заработал - мы планируем интегрировать его в систему образования".

Павел Горбач,

БЕЛТА.-0-