Оценка действий правительства и доверие к оппозиции - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса

По заказу ЗАО "Второй национальный телеканал" - ОНТ с 5 по 21 июля Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" провел республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление и медиасистемы". Опрошено 1890 респондентов в 126 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, занятости, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Обработанные данные корреспонденту БЕЛТА прокомментировал директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

В частности, респондентам предлагалось дать оценку действиям правительства, оппозиции (старой и новой) за прошедший год по шкале от 1 до 10. В результате действия правительства получили оценку 6,69 балла, старой оппозиции - 1,78, новой - 1,47.

"Этот вопрос очень показательный. Люди помнят, что какая-то программа, какие-то лидеры были у старой оппозиции. А у новой - они ничего этого не заметили. Причем очень часто такие оценки давали даже люди оппозиционно настроенные - это было видно по анкете. Просто во все времена и в любой стране есть такая категория людей, которые изначально против правительства, всегда. Но за что ставить белорусской оппозиции более высокую оценку, чем ноль (хотя шкала от единицы)? За знание белорусского языка? За предложение каких-то новаций для страны и людей? Мы их не слышали. А старая оппозиция это как память, что были какие-то люди, которые хотели что-то сделать лучше. Мифология памяти. Хотели, но не сделали, народ не тот наверное? А правительство конкретно делает - магазины работают, в больницах лечат, локдаунов и комендантского часа нет, - сказал Сергей Мусиенко. - На мой взгляд, оценка правительства могла бы быть и выше, потому что оно работает достойно, четко, спокойно - так, что вполне можно самопиаром заниматься. Но когда ты реально работаешь: у тебя сбор урожая, COVID - как-то не до пиара. А новая оппозиция только пиаром и занимается, она же не от COVID людей спасает, не закупает вакцины, а на сознание заказчика давит. На мой взгляд, такая взвешенная оценка во многом показательная".

Сергей Мусиенко подчеркнул, что после последних событий оценки оппозиции могут стать еще ниже. "Этот вопрос задавался до громкой поездки одной гражданки в США. Было бы интересно посмотреть, как изменились цифры после этого. Хотя цифра и так низкая. Но вы знаете, ощущение то другое - как крошки с барского стола подхватила, - отметил директор EcooM. - Здесь есть другой момент. Если вас в гости пригласили, чая не налили, кофе не угостили и есть не предложили, как-то будете по-другому смотреть на это приглашение? Или вас не приглашали? Что за этим стоит? Я, например, поговорил с дипломатами, людьми, которые понимают в протоколе. И такая неожиданная оценка дипломатов. Чтобы никто не обвинил, что эта встреча имела какой-то официальный характер, чтобы не сказали, что президент страны с кем-то там непризнанным встречался, ему посоветовали подачку со стола вынести. Констатировать для сторонних наблюдателей, что это действие, не официальная встреча. На официальной встрече представить дипломатов, руководителей страны, которым что-то со стола дали - это оскорбление страны и этой делегации. Это так расценивается в этикете. И для того, чтобы это не приняли за официоз - это было сделано. Много ведь есть непризнанных территорий и "блуждающих" деятелей, ищущих признание. Это она не поняла и те люди, которые со стороны оппозиции распространяли и кричали об успехе. Вот такая двойная штука, неявная. Такой сигнал через протокол. А политика уже сотни лет именно на таких тонких вещах и построена. Тем более грядет смена куратора нашего направления в самом госдепе, планируется приход компетентного и жесткого человека, который спросит, что сделали, ревизию проведет, даст оценку".

Что касается доверия к белорусской оппозиции, то в июльском опросе проведен сравнительный анализ данных, полученных во время февральского опроса, проведенного по заказу БЕЛТА. В итоге доверие белорусской оппозиции в феврале выражали - 3,8%, в июле - только 2,8%. "Скорее доверяю": февраль - 13,4%, июль - 7,6%. "Скорее не доверяю": февраль - 25,2%, июль - 24,3%. При этом не доверяет белорусской оппозиции 41,6% опрошенных. В феврале эта цифра была 38,2%. Затруднились ответить 23,7% сейчас и 19,4% в феврале.

"Падение ответов "доверяю" и "скорее доверяю" практически двукратное. К такому результату привели действия оппозиции за прошедшие полгода. Заметьте, процент "скорее не доверяю" практически сохранился. Более жесткий "не доверяю" немного поднялся. Но в целом "не доверяют" и "скорее не доверяют" 66% опрошенных. Четкий результат их деятельности за полгода налицо. Процент затруднившихся ответить в принципе тоже сохранился. То есть за полгода доверие к оппозиции упало в два раза. Их призывы и действия привели людей к отторжению", - подчеркнул Сергей Мусиенко.

На вопрос: имеют ли старая и новая оппозиция большую перспективу и внятную программу, "да" у старой белорусской оппозиции отметили 0,4% опрошенных, у новой - 0,8%. "Скорее да" - 5% и 1,4% соответственно. "Скорее нет" - 21,7% и 17,6%. "Нет" - 31% и 37,9% опрошенных.

"За 25 лет существования с социологической точки зрения вообще трудно понять, что такое старая оппозиция, а что новая. Просто год назад какие-то новые люди пришли и захотели "пакіраваць" вместо старых. Это то, что люди видят. Это не экспертное мнение. Это мнение населения. И четкое понимание у людей, что нет перспективы и внятной программы ни у старой, ни у новой оппозиции. "Затрудняюсь ответить" - 41,9%. Практически такая же цифра у новой оппозиции - 42,3%. Люди, даже расположенные к оппозиции, думают: может, я где-то не видел эту программу? Может, она где-то есть? Причем заметьте, 40% людей, которые без затруднений отвечают на какие-то понятные вопросы, про программу и перспективы оппозиции не знают, что сказать. Не интересно. Это потому, что программы не только не видели, но и перспектив не видят, что это такое это за фрукт не знают. Это о многом говорит. То есть возникает иногда ощущение, что чем больше мы будем показывать высказываний на телевидении представителей так называемой новой оппозиции, тем больше у нее рейтинг будет падать. Да уже и так практически 2% осталось, которые что-то про перспективу и внятную программу знают. Здесь люди просто не понимают о чем речь. Программы нет - внятной перспективы нет. Вообще ничего внятного. Действительность такова", - заключил Сергей Мусиенко.

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