Отсутствие техосмотра и трюки с таксометром - Транспортная инспекция о нарушениях в работе такси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Транспортной инспекции Минтранса Ирина Яблонская рассказала корреспонденту БЕЛТА о самых частых нарушениях в работе такси.

"Одно из самых распространенных нарушений - перевозка пассажиров на транспорте без гостехосмотра. Транспортная инспекция зафиксировала более 340 таких случаев в минувшем году. Нередко услуга по перевозке пассажиров оказывалась с выключенным таксометром (закрытым или неисправным аппаратом, без наличия таксометра). Таких инцидентов в 2019 году было более 180", - рассказала Ирина Яблонская.

В числе частых нарушений - перевозка на авто с неисправностями, при которых запрещено участие транспорта в дорожном движении, а также на переоборудованном автомобиле без соответствующего разрешения. "Зачастую перевозчики пренебрегали медицинским обследованием перед началом рабочей смены и не проходили предрейсовый контроль технического состояния авто. Водители также нарушали режим труда и отдыха. В некоторых случаях пассажиров перевозил водитель, уровень подготовки которого не соответствовал требованиям, установленным законодательством", - отметила пресс-секретарь.

Всего в 2019 году Транспортная инспекция выявила более 3,5 тыс. нарушений в работе такси и рассмотрела более 380 обращений по вопросам перевозок пассажиров.-0-