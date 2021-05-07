Отсутствие тепла нынешней весной привело к отставанию в развитии сельхозкультур - Белгидромет

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие устойчивого тепла нынешней весной привело к отставанию в развитии сельскохозяйственных культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидаемые в ближайшее время ночные заморозки будут представлять опасность в первую очередь для цветущих плодовых культур, на ранних посевах уже возможно появление всходов кукурузы. В дальнейшем установление теплой погоды будет способствовать развитию сельскохозяйственных культур, плодовых насаждений, нарастанию вегетативной массы трав. Улучшатся условия для просыхания переувлажненных почв, посадки картофеля и сева кукурузы.

"Наибольшее количество осадков с начала мая выпало в северо-западной половине республики. По последним данным, в большинстве районов Витебской и Гродненской областей наблюдается переувлажнение верхнего слоя почвы, что сдерживает проведение полевых сельскохозяйственных работ. На большей части территории страны верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии", - рассказали в Белгидромете.-0-