Отцы и дети: рассчитывать ли на алименты и наследство, если отца лишили родительских прав - отвечает адвокат

В рубрику "Право на защиту: советы адвоката" от читателей БЕЛТА пришло несколько вопросов, связанных такой чувствительной темой, как лишение родительских прав. В очередном материале проекта, который подготовлен при помощи адвоката Минской городской коллегии адвокатов Екатерины Левчук, постараемся прояснить важнейшие моменты этой столь сложной категории дел.

Разъясните, каковы последствия лишения родительских прав одного из супругов? Освобождает ли это от обязанности содержать ребенка? Иными словами, должен ли родитель выплачивать алименты?

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе на воспитание, законное представительство и защиту его интересов, на истребование ребенка от других лиц, право на дачу согласия на усыновление, получение содержания от него, право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право наследования по закону.

Однако в соответствии с ч.2 ст.82 Кодекса о браке и семье Беларуси лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию детей.

Кто не может быть лишен родительских прав?

Отвечая на этот вопрос, следует исходить от обратного, поскольку перечень оснований, при наличии которых родители могут быть лишены родительских прав, является исчерпывающим.

Так, родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что:

они уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;

злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком;

ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка;

отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на усыновление при их раздельном проживании с ребенком;

в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка не отпали причины, послужившие основанием для отобрания у них ребенка, указанные в ч.1 ст.85-1 Кодекса о браке и семье;

отказались без уважительных причин взять ребенка из организации здравоохранения после рождения или оставили ребенка в организации здравоохранения.

Можно ли лишить родительских прав биологического отца ребенка, если он часто выпивает, не имеет постоянного места работы, не интересуется здоровьем и успехами ребенка, образовалась задолженность по выплате алиментов?

При уклонении от воспитания и (или) содержания ребенка, а также ведении аморального образа жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего сына или дочери.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, здоровье, обучении, подготовке к общественно полезному труду и их содержании.

Можно ли лишить отца родительских прав на ребенка, которому уже 20 лет, но она учится в вузе платно? Отец платил алименты только последний год до совершеннолетия.

Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, т.е. до достижения им 18 лет.

Также не могут быть лишены родительских прав родители в отношении несовершеннолетних детей, которые до достижения 18-летнего возраста вступили в брак или объявлены полностью дееспособными (п.2 ст.20 Гражданского кодекса).

Дополнительно сообщаю, что по общему правилу выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 18 лет.

Один из биологических родителей лишен родительских прав. Может ли ребенок рассчитывать на наследство после его смерти?

Да, ребенок сохраняет имущественные права, основанные на факте родства, в отношении отца или матери, лишенных родительских прав. В том числе это касается и права на получение наследства. Лишение или ограничение родительских прав влияет на объем прав и обязанностей родителей в отношении своих детей. Так, при лишении родительских прав они теряют право на содержание от него, на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право наследования по закону. При этом у ребенка сохраняется право на содержание и вступление в наследство в порядке очереди, предусмотренной действующим законодательством.

В соответствии со ст.1057 Гражданского кодекса дети относятся к числу наследников первой очереди. Это означает, что ребенок, в отношении которого родитель лишен родительских прав, наряду с прочими детьми, супругом и родителями наследодателя, имеет право первым претендовать на оставленное имущество. Как правило, имущество, накопленное при жизни умершим, делится на равные доли между наследниками.

Важно помнить, что право на наследование сохраняется за ребенком, родители которого лишены родительских прав, лишь если он не был усыновлен. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей и других его родственников по происхождению. Исключение составляет случай, когда за родителями или другими родственниками по происхождению были сохранены права и обязанности по отношению к усыновленному.

Может ли биологический отец восстановить родительские права, если переосмыслил свое поведение и заявляет об исправлении? Возможно ли это, если ребенок уже усыновлен другим человеком, например, нынешним супругом его бывшей жены?

Восстановление в родительских правах допускается, если этого требуют интересы детей и если дети не усыновлены.

Учитывается ли желание самого ребенка при рассмотрении судом вопроса о лишении/восстановлении родительских прав?

При рассмотрении дел о лишении или восстановлении в родительских правах судом должно учитываться желание ребенка, достигшего 10-летнего возраста. При этом суд не вправе допрашивать его в качестве свидетеля. Желание ребенка суд может выяснить как в процессе подготовки дела к судебному разбирательству, так и в ходе судебного заседания путем личной беседы, которую следует проводить с учетом возраста и развития ребенка в присутствии педагога, в обстановке, исключающей влияние на него заинтересованных людей.

После развода мужчина был лишен родительских прав. В будущем он планирует жениться на другой женщине. Сможет ли усыновить ее ребенка?

Нет, поскольку родитель, лишенный родительских прав, не может быть опекуном, попечителем или усыновителем.

Имеет ли право биологический отец, лишенный родительских прав, общаться с ребенком? Мать категорически против этого, поскольку считает, что такие встречи негативно влияют на поведение сына, его успеваемость. Как решается этот вопрос судом?

Ребенок, в отношении которого его родители или один из них лишены родительских прав, сохраняет по отношению к ним права, основанные на факте родства, как личного неимущественного, так и имущественного характера. Такие дети обладают правом на общение с родителями, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает их интересам.

Родитель ребенка по просьбе второго, лишенного родительских прав, может разрешить ему общаться с сыном или дочерью. В случае отказа порядок общения определяется в судебном порядке.

В решении суда указывается время, место и порядок общения с ребенком родителей, лишенных родительских прав. При этом должно учитываться желание ребенка, достигшего 10 лет.

Может ли стать основанием для лишения родительских прав осуждение родителя за тяжкое или особо тяжкое преступление?

Осуждение родителя за совершение преступления, предусмотренного ст.173 УК (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), может быть основанием для лишения родительских прав. Осуждение за иное преступление может влечь лишение родительских прав, если оно оказало вредное воздействие на детей.

Является ли основанием для лишения родительских прав большая задолженность по алиментам?

Уклонение от обязанности по содержанию ребенка является основанием, при наличии которого родитель может быть лишен родительских прав.

Отец хочет лишить бывшую супругу родительских прав. Однако не уверен в положительном результате по делу, поскольку понимает, что лишение родительских прав является исключительной мерой. Может ли он обратиться в суд с просьбой ограничить общение бывшей супруги с ребенком? Или хотя бы установить порядок, по которому она сможет видеться с сыном только раз в неделю в его присутствии.

Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей.

Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с ними и обязан принимать участие в их воспитании. Родитель, при котором проживают дети, не вправе препятствовать другому общаться с детьми и участвовать в их воспитании.

При возникновении споров между родителями об определении порядка общения с ребенком отдельно проживающего родителя и участия в его воспитании такой порядок общения устанавливается в судебном порядке.

По таким делам суд, учитывая конкретные обстоятельства, определяет, как часто родитель будет общаться с детьми (количество встреч в месяц, в неделю, по выходным), в каком месте (в доме матери, отца, в школе, в детском саду и т.д.) и в течение какого времени (день, сутки, несколько часов, на период отпуска родителя и т.п.). При этом принимается во внимание возраст детей, состояние здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье детей, их нравственное развитие.

Какие доказательства, подтверждающие, что общение родителя с несовершеннолетним ребенком категорически не соответствует интересам последнего, необходимо представить суду, чтобы его лишили родительских прав?

В силу ст.243 ГПК в исковом заявлении должно быть основание иска о лишении родителей или одного из них родительских прав.

Исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых родитель может быть лишен родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, приведен выше.

К исковому заявлению прилагаются: свидетельства или копии свидетельств о рождении детей; акты обследования условий жизни детей; заключение органа опеки и попечительства, утвержденное его руководителем; имеющие отношение к рассматриваемому делу протоколы органов внутренних дел, постановления следственных органов, копии приговоров судов, письменное заявление об отказе от ребенка, характеристики родителей; если родители страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией, соответствующие документы медицинских учреждений; сведения о заработке или иных доходах ответчиков, другие необходимые доказательства.

Может ли бывший муж лишить родительских прав мать, которая длительное время (до полугода) пребывает за границей, поскольку там работает? В периоды ее отсутствия воспитанием несовершеннолетнего ребенка занимаются бабушка и дедушка. Мать высылает деньги. Нужно бабушке или дедушке оформлять опекунство?

Мать может быть лишена родительских прав лишь в случае, если установлен факт уклонения ее от выполнения обязанностей по воспитанию и (или) содержанию ребенка. При этом не будет иметь значения то, что другой родитель или близкие родственники ребенка заботятся о его материальном благополучии.

При временном отсутствии родителей по уважительным причинам (командировка, заболевание и т.п.), если ребенок оставлен ими на попечение родственников или других близких, установление опеки или попечительства необязательно. При длительном (более шести месяцев) отсутствии родителей опека или попечительство над их детьми устанавливается, если это необходимо в интересах детей.

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