Ответственное производство и потребление: первый опыт общественного обзора по ЦУР реализован в Беларуси

Группа экспертов из числа гражданского общества проанализировала, какими темпами в Беларуси "озеленяется" сфера потребления и производства и насколько эффективен этот процесс. Презентация обзора "Цель устойчивого развития 12: ответственное потребление и производство в Беларуси" состоялась сегодня в онлайн-режиме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Обзор представляет собой оценку процесса достижения Цели устойчивого развития №12 "Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства" в Беларуси со стороны Партнерской группы устойчивого развития и независимых общественных экспертов по состоянию на начало 2021 года", - пояснил модератор встречи, координатор направления "Устойчивое региональное развитие" Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии Дмитрий Карпиевич. Он добавил, что этот первый опыт покажет, необходимо ли делать аналогичные обзоры по другим целям Повестки-2030.

Начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Конончук отметила, что именно 12-я цель задает вектор для многих других целей и становится необходимым условием для их достижения. Ведь роль устойчивого производства и потребления в области глобального устойчивого развития крайне важна.

"Получился комплексный документ, который обязательно будет использоваться в работе как государственными органами, так и бизнесом. Важно, что сделаны не только выводы, но и рекомендации по дальнейшей работе для правительства и гражданского общества", - добавила она. Уже сейчас прослеживается связь выводов обзора с позициями Национального плана по развитию зеленой экономики в Республике Беларусь на 2021-2025 годы (например, повышение информированности потребителей в области экологически ответственного потребления, развитие эффективной системы сбора отходов просроченных лекарственных средств, утилизации медицинских отходов, в том числе медицинских масок, и т.д.).

Цели обзора - содействовать оценке прогресса по достижению цели №12, зафиксировать точку зрения общественности на ситуацию с устойчивым производством и потреблением в Беларуси, проанализировать вклад гражданского общества в прогресс по ЦУР 12 (этому уделено особое внимание), подготовить рекомендации по дальнейшей работе. В документе отражены такие аспекты, как эффективное использование ресурсов и отходов, уменьшение выбросов, переработка отходов, важность распространения информации среди населения и др. (дана оценка прогресса Беларуси по конкретным задачам).

Работу над обзором вела Партнерская группа устойчивого развития (одна из структур национальной архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития в Беларуси) при участии Центра экологических решений, Dekabristen и Дортмундского международного образовательного центра.

Исполнительный директор Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам подчеркнула, что очень важен концепт мониторинга: если у планов нет адекватных индикаторов, по которым отслеживается эффект, не будет нормального процесса достижения ЦУР. Этот обзор планируется перевести на английский язык, чтобы можно было презентовать в других странах как полезный в работе опыт.

Директор Центра экологических решений Евгений Лобанов отметил еще один важный нюанс: общественный обзор дает оценку со стороны и без привязки к официальным критериям, что делает его достаточно полезным инструментом для работы многих организаций и ведомств.

По его словам, работа велась в несколько этапов и заняла около 8 месяцев. Источниками информации при подготовке обзора послужили официальные статистические данные, размещенные на Национальной платформе представления отчетности по показателям Целей устойчивого развития, материалы профильных государственных организаций и организаций гражданского общества, публикации в различных СМИ, экспертные интервью.

С полной версией обзора можно ознакомиться на сайте Центра экологических решений https://ecoidea.by/ru/media/4789.

Делая краткий обзор задач ЦУР 12, Евгений Лобанов отметил, что белорусское общество начало меняться.

В стране появляются элементы экономики совместного потребления: шеринг транспортных средств, корпоративных пространств. Развивается органическое сельское хозяйство, работает Национальный центр ресурсоэффективного и более чистого производства при Институте бизнеса Белорусского государственного университета. Важно, что концепция циркулярной экономики продвигается в том числе через создание региональных стратегий и планов в этой сфере (стратегия циркулярной экономики в Брестской области разработана в 2020 году, план действий по циркулярной экономике в Могилевской области будет разработан в нынешнем году).

В целом, темы экологически дружественного образа жизни и устойчивого потребления более востребованы в обществе, а также видимы в информационном пространстве Беларуси. Помимо мероприятий национального плана по зеленой экономике, в Беларуси реализуется немало мероприятий, инициированных общественностью и коммерческим сектором.

Общие выводы

Исследователи говорят про общий позитивный характер работы над достижением ЦУР 12 в Беларуси. Наибольший прогресс достигнут в тех сферах, где участвовали разные заинтересованные стороны - государство, бизнес и гражданское общество. Например, в работе над задачами 12.1 (устойчивое производство и потребление), 12.4 (рациональное использование химических веществ), 12.5 (уменьшение объема отходов) и 12.8 (информирование и образование).

К примеру, в Беларуси наблюдается значительный прогресс в области обращения с коммунальными отходами. Он, в частности, связан с совершенствованием законодательства в этой сфере, дальнейшим развитием системы раздельного сбора и переработки вторсырья, снижением использования одноразовых пластиковых товаров, привлечением внимания населения к проблеме отходов, разработкой системы сбора отходов устаревших лекарственных средств от населения и др. Правда, основные усилия направляются на совершенствование сбора и переработки вторичных материальных ресурсов. На само образование отходов внимания обращено меньше.

В 2020 году принят ряд значимых нормативных документов, в том числе новые правила обращения с ТКО. С 1 января 2021 года введен запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды (за исключением изделий и предметов, изготовленных из бумаги и картона, дерева и иных материалов природного происхождения, а также из комбинированных материалов).

Много примеров инициатив неправительственных организаций. Это и движение My cup, please! по снижению использования одноразовой тары в общепите (уже свыше 115 кафе, кофеен и баров соглашаются наливать напитки в тару покупателей), и создание стратегии по управлению твердыми коммунальными отходами в Минской области на 2015-2029 годы, и благотворительный проект KaliLaska - первый в Беларуси чарити шоп, занимающийся перераспределением хороших, но ненужных вещей, которые приносят люди.

Несмотря на успехи, повестка устойчивого производства и потребления пока не получает достаточной системной и комплексной поддержки на государственном уровне. Реализуются, скорее, отдельные задачи и мероприятия в рамках Цели №12. Официальные индикаторы, заложенные в архитектуру ЦУР, не позволяют в полной мере оценить прогресс страны. Например, с точки зрения системы индикаторов достижением считается уже наличие плана действий, а не его содержание или процесс реализации.

"При этом неправительственные организации обладают высоким потенциалом для участия в работе по ЦУР, в связи с чем важно улучшать условия для деятельности НПО, расширять возможности для привлечения финансирования на свою деятельность", - назвал один из выводов Евгений Лобанов.

Так, программа действий по пищевым отходам должна в следующем периоде получить больше внимания. Сейчас сбор статданных по этой теме организован слабо, нет системы перераспределения качественных пищевых продуктов нуждающимся, практики передачи излишков и отходов на корм в животноводческие комплексы, нет страновой экосистемы биогазовых комплексов и установок промышленного компостирования и т.д. При этом есть положительный пример вклада неправительственного сектора в эту работу. Центр экологических решений с 2019 года реализует в пилотном формате благотворительную инициативу "Пищевой банк Pishcha". Организуется сбор пищевых продуктов от производителей, поставщиков для последующей передачи их людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. За это время проекту удалось перераспределить более 8 т продуктов питания и помочь более чем 1 тыс. нуждающихся семей. Пока проект действует только в Минске, но территория его активности может быть расширена и до регионов. В том числе если создание такого пищевого банка будет включено в новую программу мероприятий национального плана по развитию зеленой экономики (сейчас этот вопрос прорабатывается).

Рекомендации

Обзор содержит значительный перечень рекомендаций для всех заинтересованных сторон.

В компетенции госорганов, в частности, - разработать схему проведения регулярной оценки прогресса по достижению ЦУР 12 в Беларуси. Такая схема может включать подготовку регулярных отчетов по отдельным ЦУР ответственными госорганами с последующим обсуждением на Совете по устойчивому развитию, а также подготовку периодических гражданских отчетов. Это будет важной формой участия общественности.

Государству рекомендуется также разработать и внедрить дополнительные национальные индикаторы по отдельным задачам в рамках ЦУР 12, которые позволят качественно оценивать прогресс. И проводить регулярную оценку национальных процессов в сфере устойчивого производства и потребления - насколько они соответствуют актуальным международным процессам и инициативам, например Европейскому зеленому курсу, 10-летней рамочной программе по устойчивому производству и потреблению.

Важно признание роли НПО в развитии экологической, социальной, образовательной сфер жизни общества и стимулирование их деятельности, включая выделение бюджетной поддержки, упрощение процедур регистрации проектов, включение экспертов НПО в качестве преподавателей в программы повышения квалификации для педагогов при государственных структурах образования.

Рекомендовано усилить горизонтальную кооперацию между организациями гражданского общества, участвующими в реализации ЦУР в Беларуси; способствовать междисциплинарному сотрудничеству организаций в области защиты окружающей среды, социальной сфере и экономике; продвигать принципы циркулярной экономики, ноль отходов, экологически дружественного образа жизни среди населения Беларуси; усилить сотрудничество между НПО и бизнесом для решения отдельных задач в рамках ЦУР 12; развивать инструменты вовлечения населения в экологическую деятельность, в том числе в независимый экологический мониторинг и контроль; инициировать и проводить общественные обзоры прогресса выполнения ЦУР в Беларуси.

Каждый человек также может включиться в процесс достижения Цели №12, в том числе в вопросах устойчивого потребления. Сейчас есть много доступной информации с конкретными советами по экологическому потреблению, ее можно найти в интернете на сайтах экологических организаций (например, www.ecoidea.by, www.ecopartnerstvo.by, www.greenbelarus.info) или в приложениях (например, Зеленая карта).

Вот лишь несколько базовых советов. Старайтесь избегать покупок одноразовых товаров и товаров в одноразовой упаковке. Перед покупкой подумайте, есть ли многоразовые альтернативы. Отдавайте предпочтения товарам и упаковке, которые можно переработать или повторно использовать в белорусских условиях. Давайте вторую жизнь вещам (при возможности не покупайте новые, а ремонтируйте старые), отдавайте ненужные, но все еще пригодные предметы - одежду, вещи и еду, - тем, кто в этом нуждается. Старайтесь уменьшать количество мусора, а появляющиеся отходы сортируйте и отправляйте в контейнеры для раздельного сбора или сдавайте в пункты приема. Бережно используйте свет, воду, бензин и обращайте внимание на энергоэффективность дома, автомобиля и офиса.

Поддерживайте общественные экологические организации, которые работают в области устойчивого производства и потребления. Рассказывайте о принципах устойчивого потребления в жизни, на работе и в социальных сетях. Быть экологически дружественным не так уж сложно.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-