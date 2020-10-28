Ответственность руководителя за долги перед ФСЗН усилит гарантии в соцобеспечении - Минтруда

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ответственность руководителя за допущение задолженности по платежам в бюджет Фонда социальной защиты населения приравнена к ответственности за несвоевременные расчеты с бюджетом, что укрепит гарантии для граждан на социальное обеспечение. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"Меры материальной ответственности руководителей за несвоевременность расчетов с бюджетом были предусмотрены указом Президента от 13 августа 1996 года №292 "О предоставлении юридическим лицам отсрочки по уплате задолженности по налогам и пени". Принятый 26 октября 2020 года указ №381 "Об обеспечении расчетов с бюджетами" актуализирует нормы указа №292 и устанавливает более справедливый и понятный механизм применения мер материальной ответственности в отношении руководителей, если ими не обеспечены расчеты с республиканским и (или) местными бюджетами, бюджетом государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", - пояснили в Минтруда.

Бюджет фонда наравне с республиканским и местными бюджетами выступает гарантом прав граждан на социальное обеспечение. Новым указом как раз предусматривается равнозначная ответственность за допущение задолженности (в т.ч. просроченной) и по платежам в бюджет фонда.

В качестве мер материальной ответственности устанавливается пропорциональное начисление стимулирующих выплат (премий, бонусов и вознаграждений) за результаты работы. Причем они соотносятся, во-первых, с числом календарных дней, в которых отсутствовала задолженность по платежам в республиканский и (или) местные бюджеты, бюджет фонда; во-вторых, с количеством

месяцев, в которых отсутствовала просроченная задолженность по платежам в республиканский и (или) местные бюджеты, бюджет фонда. Ранее указом №292 предусматривалось полное лишение всех видов премий вне зависимости от периода их начисления и вида задолженности.

Кроме того, меры материальной ответственности будут применяться только в отношении руководителя организации (обособленного подразделения) и всех его заместителей, а также главного бухгалтера и его заместителей. "Именно эти категории руководителей несут ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности и эффективность принимаемых ими решений, - подчеркнули в Минтруда. - Несоблюдение ими требований подпункта 1.1 указа №381 является грубым нарушением трудовых обязанностей".

Вместе с тем положения нового указа не распространяются на руководителей и главных бухгалтеров (их заместителей), которым предоставлена отсрочка (рассрочка) погашения задолженности по платежам в республиканский, местные бюджеты, бюджет фонда (при условии своевременной уплаты текущих платежей) в соответствии с решениями: Президента; областных, Минского городского, районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов; местных исполнительных и распорядительных органов.-0-