2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за правонарушения, совершенные в погранзоне и полосе, дифференцирована. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"С 1 марта вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее ответственность за нарушение пограничного режима была одинаковой вне зависимости от места несоблюдения правил - в пограничной зоне или полосе. Теперь ст.24.19 КоАП ответственность за правонарушения, совершенные в погранзоне и полосе, дифференцирована", - рассказали в ГПК.

Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, достигших 14 лет, разрешены при наличии документов с фотографией. К ним относятся документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), военный билет, водительское удостоверение и служебное удостоверение. Для иностранцев разрешением является тандем пропуска, выданного пограничниками, и действительного паспорта или заменяющего документа, который предназначен для выезда за границу.

"Въезд (вход), временное пребывание в погранполосе и выезд (выход) из нее осуществляются в установленных местах. Информация о них размещена на официальном интернет-портале Госпогранкомитета", - отметили в ведомстве.

Важно знать, что не позднее одного часа до посещения пограничной полосы необходимо устно информировать ближайший орган пограничной службы или его подразделение о месте, времени и характере запланированной деятельности. Нахождение в погранполосе в темное время суток запрещается.

Вся информация, касающаяся посещения приграничья, размещена в разделе интернет-портала "Пограничная зона, полоса".-0-