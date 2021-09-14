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14 сентября 2021, 15:59

Ответственные за ситуацию с COVID-19 оценили риски на совещании в Совете Республики

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность системы здравоохранения к осеннему эпидсезону и новой волне COVID-19 сегодня обсуждалась на совещании в Совете Республики по теме противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах и Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель верхней палаты парламента, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске, который курирует вопросы здравоохранения, Наталья Кочанова пояснила, что на совещание приглашены все уполномоченные по контролю за ситуацией с COVID-19 в регионах - представители медицинских вузов, учреждений, Минздрава.

"Мы видим, что пошел рост заболеваемости, в том числе и в связи с ростом других сезонных заболеваний. И должны быть к этому готовы. Какие вопросы есть касательно лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, наличия мест в больницах, какова обеспеченность кислородом. Все вопросы, которые возникают, я просила бы сегодня обозначить", - обратилась к участникам встречи Наталья Кочанова.

"В регионах ситуация контролируемая. За это время накоплен опыт, который позволяет адекватно реагировать, оценивать и прогнозировать ситуацию. Сейчас мы входим в сезон подъема острых респираторных инфекций. Коронавирус тоже к ним относится. Цифра заболеваемости на сегодняшний день еще не достигает пиков прошлого года", - сказал глава Гродненского облисполкома, руководитель межрегионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории в Брестской и Гродненской областях Владимир Караник.

Владимир Караник
Владимир Караник

По его словам, сейчас основные усилия направлены на продолжение кампании по вакцинации и защите наиболее уязвимых категорий: пожилых, людей с хроническими заболеваниями. "Очень радует, что по Гродненской и Брестской областям уже достигнуты целевые показатели вакцинации работников систем здравоохранения и социальной защиты, что снижает риск неконтролируемого распространения инфекции среди наиболее уязвимой группы", - добавил Владимир Караник.

Активизировались и работа эпидслужбы, контроль за соблюдением противоэпидемических мер и санитарно-эпидемиологических мероприятий.

"Иммунная прослойка позволяет надеяться, что цифры заболеваемости будут ниже, чем в прошлом году. Но, с другой стороны, мы понимаем, что преобладает дельта-штамм, который обладает большей вирулентностью, - подчеркнул Владимир Караник. - В целом у нас нет никаких предпосылок, чтобы ситуация вышла из-под контроля".

Он отметил, что очень медленно и поступательно коронавирус нового типа проявляет признаки сезонности (подъем весной и осенью), но еще не утратил и свойства пандемического штамма.

Представители медицинских вузов присутствовали на встрече неслучайно: они активно помогали и продолжают помогать практическому здравоохранению в борьбе с коронавирусом нового типа. "Из числа сотрудников кафедр инфекционных болезней формировались группы, которые оказывали не только методическую, но и консультативно-лечебную помощь закрепленным стационарам по всей республике. И эта работа сейчас активизируется за счет широкого привлечения студентов", - констатировал Владимир Караник.

Профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Дмитрий Данилов также подчеркнул, что за это время работники системы здравоохранения уже многому научились, серьезно усовершенствована и база учреждений. Уровень оказания медицинской помощи вырос. "Но меняется структура заболеваемости. Поэтому расслабляться не следует. Особенно хотелось бы обратить внимание населения на вопросы вакцинации, а также ношения масок и дистанцирования", - сказал он.

Вакцинация защищает не столько от самого заболевания, сколько от его тяжелого протекания. Медикам известны случаи, когда привитый человек был источником инфекции. Вакцинироваться стоит и тем, кто переболел - выработанные организмом антитела не вечны. "Это забота не только о себе. Мы должны подумать друг о друге, о своих близких и окружающих. Это если не решит вопрос, то по крайней мере здорово поможет медицинскому сообществу бороться с инфекцией", - считает Дмитрий Данилов.

Прививаться он рекомендует любой вакциной. У нас для этого в стране есть выбор и отличные условия: пункты вакцинации организованы не только в медучреждениях, но даже в торговых центрах.-0-

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