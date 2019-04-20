Озеленение и благоустройство стали хорошей традицией для белорусов - Щеткина

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеленение и благоустройство стали хорошей традицией для белорусов. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, которая во время субботника вместе с членами Президиума и работниками секретариата Совета Республики участвует в наведении порядка на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

У жителей страны есть общее стремление сделать свой населенный пункт более красивым и благоустроенным. "Если каждый человек посадит хотя бы по одному дереву, наши города, села расцветут", - сказала Марианна Щеткина. Важно, чтобы в каждом уголке, на каждом клочке земли был порядок. "Все это не только для нас, но и для будущих поколений", - отметила она.

Марианна Щеткина вместе с работниками секретариата приняла участие в рассадке микросаженцев сортовой сирени. Это преимущественно сорта новой селекции, названные в память о героях Великой Отечественной войны, защитников Брестской крепости. Позже эти саженцы будут направлены в города и райцентры страны для закладки памятных аллей в честь Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Всего в коллекции Центрального ботанического сада около 100 сортов сирени.

Помимо высадки саженцев, члены Президиума и работники секретариата Совета Республики приняли участие в покраске скамеек в Центральном ботаническом саду и благоустройстве его озерного комплекса.-0-