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08 октября 2021, 15:13

Озеленение МКАД, уборка зон отдыха: городской субботник стартовал в Минске уже 8 октября

Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной субботник в Минске запланирован на 9 октября, но уже сегодня некоторые предприятия и организации, детские коллективы, депутаты вышли на уборку закрепленных территорий, а также начали работы по массовому озеленению города кустарниками. На некоторых участках приложения сил добровольцев побывали корреспонденты БЕЛТА.

В Минске стартовал традиционный осенний месячник по наведению порядка и благоустройству территорий города, 25 сентября прошли первые субботники.

Сегодня с самого утра в районе ул. Ваупшасова, 50, и по ул.Корзюки сотрудники РОЧС, УГЗ МЧС благоустраивали территорию, убирали опавшую листву и мусор. К обеду работа закипела в Александровском сквере в самом центре столицы, где около 20 депутатов городского Совета наводят порядок, собирая опавшую листву. Как рассказал глава Совета Андрей Бугров, их пятничный десант избрал для себя городской объект не просто так: в субботу для этого не будет времени, так как все депутаты присоединятся к работам уже в своих округах. А в следующий раз, если позволит погода, народные избранники планируют присоединиться к высадке деревьев и кустарников.

Старт таким работам сегодня положен на 5-м км кольцевой: здесь около 35 работников УП "Зеленстрой Партизанского района Минска" заняты преображением закрепленного за ними участка. На крутом склоне быстрыми темпами среди высаженных в прошлые годы рисунков барбариса, лапчатки, спиреи вырастают новые полосы из таких же кустарников, а также бирючины, шиповника и кизильника. По словам заместителя начальника "Зеленстроя" Сергея Герасимчика, завтра к работам подключится еще и общественность. Вместе с помощниками работники зеленого хозяйства высадят на откосах плотное полотно кустарников почти в 260 кв.м (примерно по 8-9 штук на квадрат). Саженцы для этого закупаются в питомнике "Бровки "Минскзеленстроя".

"Работа и на ровной земле непростая, а на склоне тем более, - отмечает нюансы посадки Сергей Герасимчик. - Зато не придется в будущем выкашивать траву". Вместе с тем уход за насаждениями потребуется. Почти сразу после высадки - интенсивный полив. Затем, если какие-то растения не прижились, - подсадка. И ежегодно нужно пропалывать, удалять сухостой, подкармливать. Все-таки условия возле трассы не самые благоприятные, даже для выбранных устойчивых к городским реалиям пород.

В субботу, 9 октября, вид откосов вдоль всей кольцевой изменят тысячи маленьких саженцев. В районе развязки МКАД - ул.Притыцкого при участии работников УП "Минскзеленстрой" посадят 5,8 тыс. кустарников. Насаждения также появятся вблизи развязок МКАД с ул.Тимирязева, пр.Победителей, ул.Ермака (Зацень), Долгиновским и Логойским трактами, пр.Независимости и ул.Скорины, ул.Ваупшасова, ул.Байкальской, ул.Машиностроителей, пр.Партизанским, ул.Чижевских и Игуменским трактом, ул.Кижеватова, ул.Казинца, пр.Дзержинского и ул.Есенина, в районе развязки МКАД с ул.Шаранговича. К работам присоединятся сотрудники Департамента охраны УВД различных районов, "Зеленстроя", члены БРСМ.

В целом осенью вдоль откосов МКАДа и внутри транспортных развязок представители трудовых коллективов, госслужащие высадят рекордное количество кустарников - 274 тыс. Причем акцент будет делаться на растениях, которые наиболее устойчивы к воздействию соли, - спирее, барбарисе, боярышнике, снегоплоднике и др. Самые большие объемы посадок запланированы в Центральном, Советском, Фрунзенском и Заводском районах.

Осеннее озеленение затронет также городские территории. Принять участие в посадках может любой житель столицы. Для этого достаточно присоединиться к проекту "Зеленый двор вместе!" и оставить на его сайте соответствующую заявку. После этого работники предприятий ЖКХ свяжутся с добровольцем, чтобы определиться с деталями, а работники зеленого строительства проконсультируют и проконтролируют, чтобы насаждение высадили правильно. В этом году возможностью таким образом украсить свой двор уже воспользовались более 540 минчан: они высадили возле своих домов свыше 7,1 тыс. деревьев и 5,2 тыс. кустов.

Озеленение не должно пойти во вред инженерным сетям и коммуникациям, а также стенам зданий и сооружений, поэтому для высадки деревьев и кустарников необходимо предварительное согласование. Для обустройства клумб и цветников согласование не требуется. Ознакомиться со схемами озеленения и выбрать места для высадки растений можно в специальной рубрике проекта на официальном интернет-портале Мингорисполкома (https://gorod.gov.by/ozelenenie/minsk/ )

Приглашая всех поучаствовать в субботнике и других мероприятиях месячника, заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович подчеркнул, что город должен становиться еще чище и красивее в каждом своем уголке - и вдоль центральных улиц, и внутри дворов спальных районов на окраинах, и возле культурных учреждений, торговых объектов, и за забором на территории промышленных предприятий. "Наша задача - общими усилиями сделать Минск еще прекраснее и зеленее. Жителям, чтобы поучаствовать в субботнике, нужно обращаться в ЖЭУ своего района. Там вам выдадут инвентарь, если он вам необходим, предоставят посадочный материал, - рассказал Александр Дорохович. - Также призываю минчан участвовать в субботнике семьями, приводить своих детей, чтобы собственным примером показывать, как здорово можно всем вместе делать наш город чистым, красивым и уютным. Погода такая солнечная и хорошая!"

Сегодня высадкой кустарников работы не ограничатся. В парке имени 900-летия города Минска около 30 воспитанников лыжероллерной секции поучаствуют в наведении порядка на территории. Как уточнил заместитель главы администрации Заводского района Леонид Балаболов, всего более 1,5 тыс. человек - работники предприятий и организаций, учащиеся учреждений образования, активисты и жители дворов - завтра выйдут на субботник. Среди прочего будет наводиться порядок на территории новой зоны отдыха "Запруда" по ул.Селицкого, в районе обелиска "Беларусь партизанская" на пересечении пр.Партизанского и ул.Варвашени, в сквере по пр.Партизанскому, 146, в парке 50-летия Великого Октября, на аллее Молодоженов по ул.Голодеда. Бригада в почти 200 человек, включая руководство и других представителей администрации района, займется благоустройством и озеленением нескольких участков внутреннего и внешнего кольца МКАД.

Наведение порядка во дворах касается всех районов столицы. Так, в Ленинском генеральная уборка 9 октября запланирована на придомовых территориях домов №22 и 24 на ул.Якубова, №17/30 на ул. Я.Купалы, №13, 15, 19/1, 19/2, 17а на ул.Нахимова, №45, 49, 51 на ул.Денисовской, №3, 4, 29 на ул.Ульяновской, №31 на ул.Козыревской, №29 на ул.Солнечной, а также в ряде дворов на пр.Рокоссовского, ул.Плеханова, Я.Лучины и Игуменском тракте.

В Центральном районе адреса наведения порядка - ул. М.Танка, 2, 4, ул.Мельникайте, 3, 5, 9, пр.Победителей, 53/1, 95/1, и ул.Куйбышева, 27, 29, 31.

В Первомайском районе преобразятся дворы домов №21, 23 на ул. 50 лет Победы, №10, 12 на ул.Пономарева, №61, 63, 66, 67, 68 на ул.Калиновского, №5 на ул.Макаенка, №90, 92, 94, 96 на пр.Независимости, №59, 61, 61а на ул.Волгоградской, №5, 7 на ул.Кедышко, №4, 4а, 6, 8, 8а на ул. К.Чорного, №1-5а, 7 на ул.Уручской и №3/1, 3/2 на ул. Руссиянова.

Субботники в Партизанском районе проведут на пр.Независимости, №40, 42, ул.Румянцева, №15, 17, 19, на ул.Щербакова, №10-18, 19, 21, 25, 27, 29, в пер.Клумова, №1-13, пер.Ученическом, №3-5, ул.Кошевого, №9, ул.Солтыса, №70, 72, 86, и ул.Ваупшасова, №21б, 25.

В Октябрьском районе свои силы жителям предлагают приложить во дворах домов №23, 25, 27 на ул.Жуковского, №65, 66,68,70,72,72/1,72/2,72/3 на ул.Ландера, №2,7,9,38/1 на ул.Асаналиева, №10,14 в пер.Кижеватова.-0-

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