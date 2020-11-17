– Озера Беларуси

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Отдых на озерах пользуется популярностью у белорусов, так и у иностранцев. Туристов привлекают не только сами водоемы, но и красивые пейзажи...

Самые большие озера по площади:

Нарочь (79, 6км²), Освейское (52,8км²), Дрисвяты (44,79км²), Червоное (40,8км²), Лукомольское (37,71км²), Дривяты (36,14км²), Нещердо (27,4км²), Выгонощанское (26км²), Свирь (22,28км²), Снуды (22км²).

Самые глубокие озера:

Долгое (53,7 м), Ричи (51,9 м), Гиньково (43,3 м), Волосо Южное (40,4 м), Болдук (39,7 м), Троща (38,2 м), Черное (38 м), Соро (36,3), Вечелье (35,9 м), Лепельское (33,7 м).

Самые большие озера по длине береговой линии:

Дрисвяты (61 км), Нещердо (50,18 км), Селява (45 км), Нарочь (40 км), Лепельское (39,7 км), Отолово (38,8 км), Дривяты (37,6 км), Лукомльское (36,4 км), Снуды (34,4 км), Освейское (33,4 км).

Ниже представлены 15 самых удивительных озер белорусского края:

Нарочь

Долгое

Освейское

Ричи

Дривяты

Гиньково

Свитязь

Червоное

Святское

Глубокое

Селява

Нещердо

Снуды

Лукольмское

Свирь

Нарочь (Минская область, Мядельский район, бассейн реки Нарочь). Глубина озера – 24,8 м.; площадь – 79,6 км²; длина береговой линии – 40 км.

Нарочь – самое большое по площади озеро в стране, а также популярное место для отдыха и рыбалки. Весь регион, в котором располагается водоем, включен в обширный Нарочанский национальный парк. Озеро имеет ледниковое происхождение. Южные берега в основном песчаные, на них обустроено много пляжей. На юго-восточной стороне находятся торфяники, на северной – крутые обрывы. На большей части водоема глубина составляет 2-5 метров, в некоторых местах есть омуты глубиной 20-24 метра. Вода в озере чистая, в летний период видимость ее составляет около 5-7 метров, в зимний период – около 10 метров. Обитают в водоеме 25 разновидностей рыб: угорь, линь, щука, лещ, амурский сазан, окунь и др. Рядом с озером гнездятся редкие птицы лебедь-шипун, малая крачка и малая поганка. На озере запрещены бензомоторные средства.

В окрестностях водоема располагается большое количество санаториев, кемпинговых зон, лагерей, гостинец и агроусадеб. Общая протяженность пляжей для отдыха вдоль озера около 8,5 км, на которых обустроены детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и кафе.





Долгое (Витебская область, Глубокский район, бассейн реки Шоша). Глубина озера - 53,7 м.; площадь - 2,6 км²; длина береговой линии - 14,9 км. Является самым глубоким озером Беларуси.

Вода в озере чистая и холодная, прозрачность его в некоторых местах достигает до 7 метров. Водоем окружают высокие крутые склоны, высота обрывов в некоторых местах около 15-16 метров. В 1979 году для сохранения этого водоема был создан гидрологический заказник "Долгое". Благодаря проникновению солнечного света на значительную глубину, озеро содержит богатую подводную флору, в частности редкие виды водорослей. Также в Долгом обитает реликтовый вид ракообразных – бокоплав Палласа (входит в Красную книгу Республики Беларусь). Еще один удивительный обитатель озера - стенок (европейская рыба корюшка). На озере запрещены: ловля на дорожку, подводная охота, бензомоторные средства, промысловый лов.

В окрестностях озера находятся густые лесные массивы. Вблизи располагаются четыре экологических маршрута: пешеходный "Озерный край в центре Европы" (15 км), велосипедный "Легенды белорусского Байкала"(55 км), водный "По Шоше"(49 км), конный "Партизанскими тропами" (20 км).

Освейское (Витебская область, Верхнедвинский район, бассейн реки Западная Двина). Глубина озера – 7,5 м.; площадь – 52,8 км²; длина береговой линии – 33,4 км.

Озеро расположено на территории заказника "Освейского". Тип котловины – подпрудная, образовалось оно в результате перекрытия русла реки. Большая часть дна водоема состоит из питательного, богатого органическими веществами глинистого ила, который является благоприятной средой для роста водных растений, которые в свою очередь весьма привлекают водоплавающих птиц. Вблизи водоема гнездятся белолобый гусь, хохлатая чернеть, кряква и др. Несмотря на свою небольшую глубину (около 2 метров, в некоторых местах - 7,5 метров) в Освейском озере водится много рыбы: щука, плотва, красноперка, язь, окунь, линь, судак. На озере запрещены: ловля на продажу, подводная охота, промысловый лов. Особенность водоема - дрейфующий (мигрирующий) на его территории остров, которого местные жители называют "Хозяин". Основой его служат ветки, водоросли, поваленные деревья, корни. Остров обладает собственной автономией, на его территории растут кустарники и мелкие деревья (чьи корни способствуют укреплению основания острова). На "Хозяине" вьют гнезда птицы, живут мелкие звери. Местоположение острова постоянно меняется, а также "Хозяин" из года в год увеличивает свою площадь.

В окрестностях озера располагается поселок городского типа Освея. На его территории находятся местные достопримечательности: церковь Святого Георгия (построенная во второй половине 19 века), а также руины некогда величественного дворца Гильзенов и Шадурских.





Ричи (Витебская область, Браславский район, бассейн реки Дрисвяты). Глубина озера - 51,9 м.; площадь - 12,8 км²; длина береговой линии - 33,4 км. Является вторым по глубине озером Беларуси.

Особенностью водоема является то, что он находится на территории двух стран (Беларуси и Латвии). Широкая пойма озера покрыта болотно-луговой растительностью. Водоем имеет пять островов. Прозрачность воды - 5 метров. В Ричи обитает большое количество рыб ( около 20 разновидностей): окунь, плотва, лещ, вьюн, клец, карась, налим и другие. Также в водоеме живут реликты ледникового периода, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь (лимнокалянус, понтопорея, бокоплав Палласа). В 1979 году озеро и прилегающая к нему территория объявлены гидрологическим заказником республиканского значения. На озере запрещены: бензомоторные средства, промысловый лов.

В окрестностях водохранилища располагаются три экологических маршрута: водный (2 км), пеший (6 км) и велосипедный (12 км).

Дривяты (Витебская область, Браславский район, бассейн реки Друйка). Глубина озера – 12 м.; площадь – 36,14км²; длина береговой линии – 37,6 км.

Дривяты является одним из самых больших озер Беларуси. На северной части берег имеет много утесов, высота обрыва может достигать до 20 метров. В южной части берега заболочены. Дривяты имеет шесть островов. Также в водоем с разных сторон впадают 11 рек и ручьев (Рака, Усвица, Окуневка и другие).В северо-восточной части озера берет начало река Друйка, связывающая всю Браславскую озерную систему. Обитает в водоеме около 20 видов рыб: щука, угорь, лещ, судак, окунь, плотва, линь, ряпушка, карась, язь, налим и др. Озеро является центром национального парка Браславские озера. На водоеме запрещены бензомоторные средства.

В окрестностях озера расположен Браслав (у северной части берега). Местные достопримечательности города: Этнографический музей традиционной культуры, парк культуры и отдыха "Замковая гора", Историко-краеведческий музей. Также Дривяты входит в Браславское Поозерье - знаменитый комплекс из более чем трехсот водоемов.





Гиньково(Витебская область, Глубокский район, бассейн реки Западная Двина). Глубина озера - 43,3 м.; площадь – 0,5 км²; длина береговой линии - 4,84 км. Является третьим по глубине озером Беларуси.

Гиньково считается одним из самых "диких" и "нетронутых" человеческим промыслом озером. Его котловина имеет форму серпа. К Гиньково очень сложно добраться: водоем окружают овраги, густые леса и крутые склоны, длина которых в некоторых местах достигает 200-300 метров. Обитатели водоема: щука, угорь, ряпушка, лещ, плотва, красноперка, окунь, ерш и другие. Среди беспозвоночных встречаются реликты ледникового периода - лимнокалянус и бокоплав Палласа, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. На озере запрещены: ловля на дорожку, подводная охота, промысловый лов.

В окрестностях водохранилища находятся уникальные для Беларуси карстовые пещеры (пещеры, образованные водой).

Свитязь (Гродненская область, Новогрудский район, бассейн реки Молчадь). Глубина озера – 15 м.; площадь – 2,24 км²; длина береговой линии 5,15 км.

Считается одним из красивейших озер в Беларуси, расположено на границе Новогрудского и Кореличского районов в ландшафтном заказнике "Свитязянский". Водохранилище имеет относительно небольшой размер, его можно пешком обойти за 2 часа. Вдоль всего берега озеро окружено густыми лесами. Вход в Свитязь пологий, дно песчаное, вода прозрачная. Ближе к центру водоема песок сменяется илом. В озере произрастает множество реликтовых растений: лобелия Дортмана, наяда гибкая, полушник озерный и редкий прибрежник одноцветковый. Есть легенда, что в 13-ом веке на месте водохранилища существовал город, который исчез под землей во время нападения врагов, и вместо него образовалось озеро. Местные жители верят, что на дне Свитязя живут русалки, которых в народе называют «свитязянки». Сказания про это озеро вошли в творчество Адама Мицкевича, уроженца Новогрудчины. На озере запрещены: ловля на дорожку, подводная охота, бензомоторные средства, промысловый лов.

В окрестностях озера располагается лесные массивы площадью 847 гектаров. Здесь смешанные насаждения из дуба, ели, граба, ясеня, клена, осины образуют более 25 различных типов леса.





Червоное(Гомельская область, Житковичский район, бассейн реки Бобрик). Глубина – 4 м.; площадь – 40,8 км²; длина береговой линии – 31 км.

Является крупнейшим водоемом Полесья, поэтому в народе его называют "Князь-озером". Червоное относится к дистрофным озерам остаточного типа. На дне водоема находятся сапропели, которые используются в качестве удобрений и лечебных грязей. Береговая линия образует множество заливов. Дно по большей части торфянистое, болотистое, отсюда и небольшая прозрачность (до 0,5 метров). Червоное имеет пять островов площадью около 5 га. В водоеме обитает много рыбы: карась, линь, окунь, плотва, щука, густера, серебряный карась, толстолобик.

В окрестностях озера обитает много животных: рысь, волк, болотная черепаха, ондатра, косуля, заяц-русак и др.

Святское (Гомельская область, Ветковский район, бассейн реки Беседь). Глубина озера – 10 м.; площадь – 0,11 км²; длина береговой линии – 1,1 км.

Озеро имеет неширокую, заболоченную пойму. Берега у водоема низкие, окружены редким лесом и кустарниками. Находится Святскоев центре лесных массивов и имеет интересную историю. Существует предание о том, что на месте водохранилища стояла церковь, которая ушла под воду). Поэтому в Великие религиозные праздники кажется, что со дна озера слышится колокольный звон. И рыба здесь не водится, а запущенные в целях эксперимента окольцованные щуки были обнаружены в Киевском водохранилище, хотя озеро не имеет никаких сообщений с реками. Если не считать расположенной в 1,5 километрах реки Бесядь. Загадка природы до сих пор так и не разгадана.

В окрестностях озера находится березовая роща, лиственные и хвойные леса, агрогородок Светиловичи, агрогородок Столбун.





Глубокое (Витебская область, Полоцкий район, бассейн рекиПолота). Глубина озера – 11,5 м.; площадь -0,42 км²; длина береговой линии – 3,36 км.

Считается самым "чистым" водоемом в стране, его прозрачность – 9,5 метров. с 1979 года озеро входит в состав республиканского заказника "Глубокое — Чербомысло" (в настоящее время — гидрологический заказник "Глубокое — Большое Островито"). Берега у водоема песчаные и торфяные. Здесь широко распространен редкий вид растения, занесенный в Красную книгу Республики Беларусь - полушник озерный. Заросли мхов растут по всему дну до глубины 9 метров. В водоеме обитает много рыбы: окунь, плотва, щука, лещ, линь и другие. Склон котловины в разных частях достигает от 2 до 17 метров. На озере запрещены: ловля на дорожку, подводная охота, бензомоторные средства, промысловый лов.

В окрестностях озера располагаются густые хвойные леса. На севере от глубокого находится озеро Недружно, на западе – озеро Мелкое.

Селява (Минская область, Крупский район, бассейн реки Западная Двина). Глубина озера – 17,6м; площадь – 15 км²; длина береговой линии 45 км.

Очень чистое (прозрачность водоема 5,3 метра) в Беларуси озеро. Водоем образован на месте двух озер: Селява и Рабца. Береговая линия извилистая, имеет много бухт, заливов и мысов. Дно у озера песчано-илистое и глинисто-илистое. В районе водоема можно найти редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. В озере водится 16 разновидностей рыб: щука, лещ, плотва, густера, сом, ряпушка, налим и другие. Селява имеет три острова, площадь одного их них – 2 км.кв. Существует легенда, что в 1942 году в водоеме затонул советский бомбардировщик Пе-8, перевозивший в Англию 4 тонны золота для предоплаты поставки боеприпасов. На озере запрещено использование плавучих средств с моторами мощностью более 15 л.с.

В окрестностях озера располагаются леса и другие озера, относящиеся к государственному ландшафтному заказнику "Селява". В заказнике произрастает 578 видов растений, среди них 11 редких видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. В составе фауны заказника зарегистрировано 142 вида птиц и 40 видов млекопитающих, 27 видов водорослей,10 видов амфибий, 5 видов рептилий, а также 20 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.





Нещердо(Витебская область,Россонский район, бассейн реки Нещерда). Глубина – 8,1 м.; площадь – 27,4км²; длина береговой линии –50,18 км.

Является одним из самых больших водоемов на территории Витебщины. Водоем имеет три острова, которые заболочены и покрыты кустарником. На них гнездятся различные водоплавающие и околоводные птицы. Котловина Нещердо сложного строение, вытянута с юга на север. В центральной части дно озера покрыто сапропелем (донными отложениями пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, планктона, также частиц почвенного перегноя). Берега водоема имеют неровную форму, множество заливов и мысов. В Нещердо обитает большое количество разных видов рыб: плотва, сазан, язь, лещ, судак, щука и др. Производится промысловый лов рыбы, организовано платное любительское рыболовство.

В окрестностях озера расположены лесные массивы. На восточном берегу водоема есть деревня Мураги – родина известного белорусского и польского поэта, писателя и издателя Яна Борщевского, который поэтизировал озеро Нещердо.

Снуды (Витебская область,Браславский район, реки Друйка). Глубина – 16,5 м.; площадь – 22 км²; длина береговой линии – 34,4 км.

Входит в Браславскую группу озер и в состав национального парка Браславские озера. Считается одним из самых красивых водоемов страны. К особенностям озера можно отнести то, что в летний период вода отличается особенной голубизной. Также на озере есть большое количество островов (около 50) общей площадью 1,8 км², на которых гнездятся более 50 видов птиц. В озеро впадают 14 ручьев. На одном из островов под названием Красногорка, находящемся в северной части водоема находится геологический памятник - Красногорский большой камень с группой валунов. Глыба была занесена на Браславщину ледником около 20 тыс. лет тому назад. Обитатели Снуды: щука, лещ, угорь, красноперка, ерш, ряпушка, линь, уклейка и другая рыба, а также раки. В 1985 году на озере создан орнитологический заказник местного значения. Производится промысловый лов рыбы, организовано платное любительское рыболовство.

В окрестностях озера проходит экологическая тропа, а также большое количество туристических стоянок. На полуострове, образованном озерами Струсто и Снуды, расположилась одна из лучших обзорных точек Браславского края – гора Маяк, которая находится на высоте 174 метра над уровнем моря. В 5 километрах на север от озера Снуды расположен поселок Плюсы, в котором находится памятник архитектуры неоготики – костел Пресвятой Троицы.





Лукольмское(Витебская область, Чешникский район, бассейн реки Улла). Глубина – 11,5 м.; площадь – 37,71 км²; длина береговой линии – 36,4 км.

Является четвертым по площади и восьмым по длине береговой линии озером в Беларуси. На южной части берега местность болотистая, на северной – холмистая и равнинная. Прозрачность воды – 3 метра. Озеро имеет пять островов общей площадью 7 га. Обитает в водоеме более 20 видов рыб: белый амур, ерш, карась, карп, лещ, линь, окунь, пескарь, сом, толстолобик, угорь и др. Впадает в озеро 10 ручьев, а также вытекает река Лукомка, впадает река Цитранка.

В окрестностях (на западном берегу) расположен санаторий и детский лагерь, а также оборудованные туристические зоны. На северном возвышенном берегу озера расположен курганный могильник, состоящий из 143 курганов.

Свирь (Минска область, Мядельский район,бассейн реки Страча).Глубина – 8,7 м.; площадь – 22,28 км²; длина береговой линии – 31,2 км.

Входит в состав парка "Нарочанский". Озеро имеет вытянутую форму от северо-запада к юго-востоку. Берега высокие, иногда болотистые, окруженные лесом с западной стороны. Береговая линия образует несколько слабовыраженных заливов. Прозрачность воды около 1 метра. Дно до глубины 4 метра песчаное и песчано-галечное, глубже - сапропелистое. В водоем впадают реки Большой Перекоп и Смолка, а также около 20 ручьев. На севере вытекает р. Свирица, впадающая в реку Страча. Обитатели водоема: карась, язь, щука, окунь, плотва, сазан, линь и др. В озере производится промысловый лов рыбы, организовано платное любительское рыболовство.

В окрестностях озера расположены базы отдыха, санаторий и туристические стоянки.