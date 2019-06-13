Озеро Нарочь входит в топ-3 популярных у российских туристов курортов СНГ

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных курортов СНГ для летнего отдыха российских туристов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные агентства.

Курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Беларуси, курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря (Азербайдажан) и озеро Севан в Армении составляют первую пятерку популярных для отдыха курортов стран СНГ.

Безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются основными преимуществами летнего отдыха в странах СНГ, отметили в агентстве.

По данным ТурСтат, на курорты СНГ российские туристы приезжают на одну-две недели. Бюджет отдыха составляет от трех до семи тысяч российских рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать на озере Иссык-Куль, дороже - на курортах Баку.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости курортов туристами и развитости инфраструктуры.-0-