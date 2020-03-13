Ожидаемое похолодание приостановит полевые работы - Белгидромет

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемое похолодание приостановит проведение полевых сельскохозяйственных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси По состоянию на 13 марта сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 39,6 тыс. га, или 5,08% плана. Наиболее активно работы идут в южных регионах страны.

"В ближайшее время ожидаемое похолодание приостановит созревание почвы и проведение полевых сельскохозяйственных работ. Температура почвы понизится, может образовываться небольшой снежный покров, из-за отрицательных температур верхний слой почвы будет подмерзать. Вегетация озимых культур и многолетних трав вновь замедлится", - сказали в Белгидромете.

В большинстве районов Беларуси после прошедших дождей верхний 10-сантиметровый слой почвы остается сильно увлажненным. Местами в Витебской и Могилевской областях на тяжелых почвах отмечается избыточное увлажнение. До умеренно влажного состояния верхний 10-сантиметровый слой почвы просох в Гомельской, на большей территории Брестской и в ряде районов Минской области. В районах, где почва просохла, проводится ее обработка, внесение удобрений, агротехнические мероприятия по уходу за озимыми культурами. В южной части страны начался сев наиболее холодостойких яровых культур - овса и ячменя.-0-