Ожидаемые дожди улучшат условия для формирования продуктивности зерновых - Белгидромет

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемые дожди улучшат условия для формирования продуктивности зерновых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В конце апреля запасы продуктивной влаги в пахотном слое под зерновыми культурами, многолетними травами, озимым рапсом в большинстве районов по югу страны были недостаточными. Это осложняло формирование продуктивности зерновых колосовых культур, отрастание трав.

Прошедшие дожди пополнили содержание влаги в первую очередь в верхнем 10-сантиметровом слое почвы. По данным на утро 5 мая, во многих районах Беларуси на глубине 10 см почва находится в умеренно влажном состоянии. Однако в ряде районов Витебской, на западе Брестской, местами в центральной части Минской и Гомельской областей увлажнение по-прежнему слабое. "В ближайшее время ожидаются более продолжительные и интенсивные дожди. Они должны увеличить содержание почвенной влаги и улучшить агрометеорологическую обстановку", - отметили в Белгидромете.-0-