Ожидается госрегистрация еще 16 наименований белорусских тест-систем для выявления коронавируса

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидается госрегистрация еще 16 наименований белорусских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, сообщил в интервью газете "Медицинский вестник" директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня в Минздраве зарегистрированы 3 отечественные тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Проводится комплекс работ для госрегистрации и подтверждения безопасности, эффективности и качества еще 26 наименований этих изделий, в том числе 16 белорусского производства", - отметил Дмитрий Гринько.

В Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения зарегистрированы 22 вида медицинских масок, 50% из которых отечественного производства. Еще 10 наименований этой продукции проходят необходимые лабораторные и клинические испытания для последующей госрегистрации.

Кроме того, разработаны необходимые документы и начаты работы по регистрации белорусских медицинских респираторов. "При этом требования по эффективности и качеству, предъявляемые к ним, более высокие, к примеру, чем в России", - добавил директор центра. Он пояснил, что основное отличие респиратора от медицинской маски - наличие клапана, облегчающего выдох, и плотное прилегание к лицу, что делает его более эффективным при использовании в помещениях с высокой вирулентной нагрузкой.

В рамках госрегистрации проводятся необходимые лабораторные и клинические испытания респираторов 11 различных моделей отечественного производства c классом защиты FFP1, FFP2, FFP3 (соответственно низкая, средняя и высокая эффективность защиты от вирусных и бактериальных инфекций).-0-

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