"Ожившие фотографии" Минска покажет проект представительства МТРК "МИР" и БЕЛТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство межгосударственной телерадиокомпании "МИР" в Беларуси и Белорусское телеграфное агентство подготовило совместный проект "Ожившие фотографии", иллюстрирующий историю и современность столицы нашей страны, сообщает БЕЛТА.

Для проекта подготовлен цикл видеороликов на основе архивных фотографий и кадров видеосъемки современного Минска. Зрители смогут увидеть, как изменился город за годы суверенитета Беларуси, как выглядела столица в 1990-е и что представляет собой сейчас.

Режиссеры, журналисты и фотокорреспонденты пересмотрели в архивах БЕЛТА сотни фотографий 30-летней давности. Отобрали те кадры, на которых изображены знаковые для Минска достопримечательности и места.

В видеороликах переносимся из черно-белого Минска в цветную столицу 2020-го. Показываем, как Национальный олимпийский стадион "Динамо" превратился из рынка 1990-х в современный спортивный объект; рядом со стелой "Минск - город-герой" появился Музей истории Великой Отечественной войны; изменились проспекты Независимости и Победителей, площадь Якуба Коласа, улица Немига, железнодорожный вокзал и Большой театр Беларуси.

Стартует проект "Ожившие фотографии" 3 июля в эфире телеканала "МИР". Всего подготовлено 10 выпусков. Совместная работа будет продолжена, планируются также видеосюжеты про областные центры Беларуси.-0-