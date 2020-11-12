Озимые в хорошем состоянии, вегетация в этом году закончилась на 10-20 дней позже - Белгидромет

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимые зерновые культуры в Беларуси в хорошем состоянии, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Под влиянием теплой погоды в первой декаде ноября вегетация озимых культур продолжилась. Переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в плюс 5 градусов в сторону понижения, означающий прекращение активной вегетации озимых, произошел на 10-20 дней позже средних многолетних сроков", - рассказали в Белгидромете.

К концу вегетации у озимых зерновых культур наблюдалось кущение, только на поздних октябрьских посевах - третий лист и всходы. Визуальные оценки состояния озимых в основном хорошие.-0-