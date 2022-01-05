Озорство, улыбки и вера в чудо. Во Дворце Независимости устроили новогодний праздник для детей

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец Независимости на несколько дней погрузился в необычную атмосферу - здесь поселилось новогоднее настроение, в воздухе витает предвкушение праздника и чуда, а огромный зал торжественных церемоний заполнен ребятней в ярких нарядах и карнавальных костюмах и сказочными персонажами, слышатся радостные детские возгласы и смех. По поручению главы государства Александра Лукашенко 5 и 6 января во Дворце Независимости в рамках акции "Наши дети" проходят благотворительные новогодние праздники для детей из всех областей Беларуси и города Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

На время новогодних праздников Дворец Независимости так преобразился, что журналисты, которые традиционно работают здесь на мероприятиях с участием Президента, поначалу даже немного растерялись. Формат работы оказался непривычным. Вместо серьезных людей в деловых костюмах - множество мальчишек и девчонок, которые снуют среди дворцовых колонн вперемешку со сказочными персонажами и героями мультфильмов. Везде радостная праздничная суета. Для детей организованы разнообразные активности и развлечения, им все интересно и хочется, как говорят, объять необъятное и успеть попробовать все: и маску маскарадную выбрать, и сделать своими руками дизайнерскую новогоднюю свечу или новогоднюю игрушку, и получить фото возле селфи-зеркала, и побывать в неоновом туннеле, и обзавестись татуировкой, сделанной на новомодном тату-принтере, и многое другое.

Успеть нужно до начала интерактивного музыкального представления. Это время пытаются использовать и журналисты, чтобы расспросить юных гостей праздника об их впечатлениях. Сюда были приглашены детки из самых разных категорий - те, кто воспитывается в многодетных или неполных семьях, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также те, кто имеет заслуги в учебе, общественной, творческой деятельности. Всего около тысячи человек.

С журналистами дети ведут себя по-разному. Некоторые очень смущаются, когда отвечают на вопросы, хотя по глазам видно, что им очень нравится и впечатлений множество. Другие, наоборот, бодро и смело рапортуют, как все здорово и прикольно, но очень торопятся поскорее ответить и отвязаться от этих взрослых репортеров, чтобы побежать догонять белоснежного тигра, только что прошедшего рядом - надо ведь сделать фото с символом нового года.

Директор Гомельского областного социально-педагогического центра Мария Бордак в качестве сопровождающего привезла на праздник группу из почти полусотни детей из Гомельской области. По опыту прошлых лет она знает, что самое интересное - это наблюдать за ребятами в автобусе по пути домой. У детей столько эмоций, впечатлений, что всю дорогу автобус буквально гудит. Женщина уверена, что для подрастающего поколения такие праздники очень важны - они поддерживают веру в добро, в чудо, и дети их очень ждут. Важна также и поддержка государства, которое устраивает такие праздники для всех детей, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. "На уровне государства поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения, из неполных, многодетных семей, конечно, существенная. И эта поддержка очень значимая, помогает им устроиться в жизни", - подчеркнула Мария Бордак.

"Это очень здорово, что есть такая возможность - побывать на новогоднем празднике во Дворце Независимости. Дети знали, что едут во Дворец к Президенту. Здесь им много внимания, много разных видов деятельности, развлечений, подарков. Это хороший, классный праздник для наших детей. Здесь чувствуется масштаб, хороший достойный уровень. Мне очень нравится даже самой, рада, что меня пригласили сопровождать", - поделилась впечатлениями методист Гродненского райисполкома Татьяна Кулеш.

Организаторы праздника в этом году пригласили юных гостей вместе пройти по "Волшебной дороге" - так называется музыкальное представление, придуманное сценаристом и режиссером Владиславой Артюковской. "Это сказка, в сказке всегда есть приключения. Главные герои - молодые парень и девушка. Чародей, которой впоследствии становится Дедом Морозом, объясняет им, что для того, чтобы добиться чего-то в жизни, надо преодолеть разные испытания, не бояться трудностей. Если суметь это сделать, тогда и происходит чудо, - рассказала режиссер в беседе с журналистами. - Вот как наши герои не боятся Великана Лихо, не боятся Облачного Кита, так они будут с уверенностью смотреть в будущее".

Зрители не просто присутствуют в зале, но и становятся активными участниками этого творческого проекта, веселятся и одновременно знакомятся с белорусскими традициями, колядными обрядами. "Мы так придумали новогоднее представление, что дети - тоже его участники, они разгадывают загадки, играют в снежки, колядуют, осваивают традиции, пословицы, поговорки. Я вижу их активность. Наши дети, несмотря на гаджеты, остаются детьми, они верят в чудо", - пояснила Владислава Артюковская.

"Думаю, дети выйдут отсюда с новыми знаниями и с уважением и любовью к нашим традициям", - отметила в беседе с журналистами главный балетмейстер проекта Светлана Гутковская. Она также подчеркнула масштабность новогоднего представления, где задействовано большое число артистов. Многие музыкальные произведения были написаны специально для "Волшебной дороги". Например, песня "Тик-ток" (и это не про отсчет времени на часах до Нового года, а про современную соцсеть). "Такое соединение современности и традиционного является самым главным в этой сказке", - сказала Светлана Гутковская.

Все участники новогоднего праздника после его окончания получили сладкий подарок от главы государства. Однако в этом году юные гости решили подарки не только принимать, но и сами их делать.

Для Президента Беларуси Александра Лукашенко они решили подготовить сюрприз - специальный новогодний альбом с фотографиями и подписями тех, кто побывал на новогоднем представлении во Дворце Независимости.-0-

Фото Сергея Шелега