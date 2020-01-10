Озвученные на приемах граждан вопросы должны учитываться при подготовке законопроектов - Кочанова

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы, c которыми обращаются люди во время личных приемов и прямых телефонных линий, должны учитываться при подготовке законопроектов. Об этом журналистам заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая проводит сегодня в Минске прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны учитывать все, с чем обращаются граждане. Если требуются корректировки, то мы обязаны их вносить, выходить с предложениями на уровень Президента, чтобы решать вопросы", - сказала Наталья Кочанова. В целом приемы граждан позволяют оценить, как работает законодательство на практике.

В качестве примера Наталья Кочанова привела обращение жителя Минска, который после развода воспитывает двух детей. Бывшая жена родительских прав лишена. По законодательству разъехаться люди не могут, хотя варианты есть. Спикер отметила, что эта ситуация показывает, что пришло время вносить коррективы в декрет №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях". "Когда люди лишены родительских прав, а проживают в одной квартире с несовершеннолетними детьми, это неправильно. Ведь у детей перед глазами такой пример. Думаю, что нам предстоит над этим поработать", - отметила председатель Совета Республики.

Такая форма работы, как приемы граждан, себя оправдала. Парламентарии намерены и далее ее использовать наряду с прямыми телефонными линиями, выездными приемами. "Мы видим вопросы, которые волнуют наших граждан, причем не только как физических лиц. Зачастую обращаются руководители предприятий, организаций, учреждений любой формы собственности. Для парламентариев это очень важно, - отметила Наталья Кочанова. - Законы должны идти от жизни. Они должны быть понятны людям. Об этом говорил и Президент".

Сегодня на прием к Наталье Кочановой записались около 40 человек. Вопросы, с которыми обратились люди, касаются оказания жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы, улучшения жилищных условий.-0-

Кочанова: справедливое отношение к людям - главный принцип в работе с обращениями "Все должны четко понимать, если человек пришел, то это не просто так, надо его выслушать, вникнуть в его проблему и изучить, откуда идут ее корни", - отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.