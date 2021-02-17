Озвученные на ВНС цели в сфере образования будут реализованы - Петришенко

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озвученные на VI Всебелорусском народном собрании цели в сфере образования будут реализованы. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня наша главная задача в системе образования - обеспечить реализацию установок, которые были озвучены на VI Всебелорусском народном собрании. Это касается развития высшего образования, проведения молодежной политики в воспитании нашего студенчества, учащихся средних специальных учебных заведений, работы в школе, патриотического воспитания. Это вся та проблематика, которая будет сегодня обсуждаться на итоговой коллегии Министерства образования. Будем также формулировать, как реализовывать те задачи, которые стоят перед системой образования, и как их успешно претворить в жизнь", - отметил Игорь Петришенко.

Заместитель премьер-министра напомнил, что полная оценка и определенные аспекты были в докладе главы государства на VI Всебелорусском народном собрании. "Там обозначены конкретные задачи, которые система образования должна решить на текущем этапе и в предстоящем пятилетии. На сегодня уже приняты соответствующие программные документы, ведется корректировка учебных планов и программ", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-

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