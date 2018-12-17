Пакистанские военные примут участие в АрМИ-2019 на территории Беларуси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакистанские военные планируют принять участие в Армейских международных играх - 2019, которые пройдут на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

В Беларуси с официальным визитом находится председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайр Махмуд Хаят. Состоялись встречи и переговоры пакистанской делегации с министром обороны и министром иностранных дел Беларуси, в ходе которых обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего военного и торгово-экономического сотрудничества.

"Генерал Зубайр Махмуд Хаят обозначил, что пакистанские команды планируют принять участие в конкурсах Армейских международных игр - 2019, которые будут проведены на территории Беларуси", - отметили в военном ведомстве.

Программой визита также предусмотрена встреча с руководством Госкомвоенпрома, посещение Военной академии, предприятий промышленности и оборонного сектора экономики Беларуси.

Армейские международные игры проводятся ежегодно с 2015 года. В 2018 году соревнования приняли полигоны семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. Всего программа игр включала 28 конкурсов. В состязаниях приняли участие военнослужащие из 32 стран.-0-

Фото Министерства обороны