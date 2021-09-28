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28 сентября 2021, 13:10

Пакистанский эксперт заявил, что Исламабад рассматривает Минск как будущего стратегического партнера

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исламабад рассматривает Минск как будущего стратегического партнера, заявил сегодня журналистам исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Халид Таймур Акрам во время круглого стола "Беларусь и Пакистан: перспективы сотрудничества в постковидном мире: взгляд из Минска и Исламбада" в Белорусском институте стратегических исследований, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудничество Беларуси и Пакистана имеет очень долгую историю. "Оно началось до того, как Беларусь обрела независимость, а еще раньше, в начале 1980-х годов, белорусские тракторы поставлялись в Пакистан. Сегодня наши страны обладают значительным потенциалом сотрудничества в различных сферах, включая военную и экономическую. Мы открыли свое посольство в вашей стране в 2015 году, и сейчас сотрудничество развивается довольно быстрыми темпами. В частности, торговый оборот между Пакистаном и Беларусью увеличился на $15 млн, а экспорт из Пакистана вырос на $15,1 млн. Беларусь экспортирует тракторы, продукты питания, а Пакистан - рис, фрукты и другие товары. В будущем Пакистан намерен сделать акцент на промышленном взаимодействии с Беларусью", - сказал Халид Таймур Акрам.

Халид Таймур Акрам
Халид Таймур Акрам

"Недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом на полях форума ШОС в Душанбе. В Пакистане Президента Беларуси воспринимают как очень опытного лидера, и мы полагаем, что он один из самых сильных лидеров этого региона. В Пакистане Беларусь рассматривают как будущего стратегического партнера. Мы считаем, что ваш Президент может стать лидером и проводником дальнейшего усиления этого сотрудничества", - подчеркнул исполнительный директор центра.

По его словам, Беларусь и Пакистан могут объединить Евразийский регион, "поскольку Беларусь находится в западной части Евразии, а Пакистан - в южной части Азии". "Как эксперт, я могу сказать, что наши страны обладают большим потенциалом сотрудничества и могут многого достичь", - уверен Халид Таймур Акрам.

"Если говорить о белорусско-пакистанском сотрудничестве в постковидное время, то необходимо отметить, что в условиях пандемии мир стал переходить от глобализации к регионализации. В прошлом году на протяжении четырех месяцев наша торговля с Европой и Америкой была практически свернута. Поэтому Пакистан решил переориентировать торговлю на страны Евразийского региона, чтобы в случае наступления очередного кризиса торговля больше не подвергалась таким потрясениям", - добавил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана.

Халид Таймур Акрам и Олег Макаров
Халид Таймур Акрам и Олег Макаров

Одной из таких стран для Пакистана стала Беларусь. "Вы прекрасно справились с пандемией, здесь не было локдауна, и ваш Президент принял правильное решение в этом плане", - добавил Халид Таймур Акрам.

"Сегодня первый в истории БИСИ круглый стол с нашими пакистанскими партнерами - Центром геополитических и стратегических исследований. Если мы говорим о Пакистане и Азии в принципе, то стоит упомянуть наш проект "поворот в Азию", где речь идет о национальной стратегии, которая должна базироваться на ряде концептуальных принципов. Один из них - диверсификация внешнеэкономической деятельности. Основу нашей стратегии "поворота в Азию" составляют, конечно, отношения с Китаем. Но это только одна большая страна, а Азия огромна, поэтому мы полагаем, что "поворот в Азию" должен базироваться на страновой региональной диверсификации. В каждом субрегионе у нас должно быть как минимум несколько точек опоры", - сказал аналитик БИСИ Юрий Ярмолинский.

Юрий Ярмолинский
Юрий Ярмолинский

Он обратил внимание, что Пакистан для Беларуси - одна из дополнительных точек входа в Южную Азию. "Пакистан достаточно перспективная страна, это промышленно-индустриальное государство с развитой многоукладной экономикой. Если посмотреть на структуру внешней торговли Пакистана, то их импорт вполне комплиментарен нашим экспортным позициям, то есть мы можем взаимодополнять друг друга в промышленном секторе, сельском хозяйстве. Именно в такой комплиментарности наших экономик - огромная ниша и перспектива сотрудничества", - уверен аналитик БИСИ.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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