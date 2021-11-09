Палата представителей поддержала изменения в Уголовный кодекс

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект 27 сентября 2021 года внесен в Палату представителей по поручению Президента депутатом Палаты представителей Олегом Белоконевым и 4 октября принят в первом чтении в авторской редакции.

Документ разработан в связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и для усиления превентивного потенциала ст.361 Уголовного кодекса. Проектом закона эта статья излагается в новой редакции. При этом ужесточается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности страны. Проектом закона предлагается наказывать за "призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц" ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет, по ч.2 статьи - лишением свободы на срок от трех до десяти лет, по ч.3 - лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет.

Законопроект, доработанный для рассмотрения во втором чтении с учетом поступивших предложений редакционного характера, прошел все предусмотренные процедуры согласований. Как окончательно подготовленный для рассмотрения Палатой представителей во втором чтении направлялся Президенту. Замечаний и предложений по законопроекту в Постоянную комиссию по национальной безопасности не поступило.

"Мы видим, что опять начинается волна призывов к санкциям по отношению к компании "Белавиа", нефтеперерабатывающим предприятиям, калийной отрасли. Это достаточно назревший законопроект и он должен работать, - сказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов. - После принятия Палатой представителей законопроект должен пройти слушания в Совете Республики и после этого он направится на подпись главе государства. Думаю, в течение двух-трех недель решение по этому законопроекту будет принято окончательно".-0-