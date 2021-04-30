Палата представителей поддержала поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект принят в первом чтении 16 апреля. Документ направлен на совершенствование деятельности института адвокатуры и предусматривает внесение изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь", а также в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы Беларуси.

Принятый в первом чтении законопроект доработан Постоянной комиссией по законодательству с учетом высказанных по нему замечаний и предложений. В ходе подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроект направлялся для внесения возможных поправок во все постоянные комиссии Палаты представителей. Замечаний и предложений не поступило.

По законопроекту проведены все предусмотренные законодательством согласования и экспертизы.-0-