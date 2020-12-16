Палата представителей приняла в первом чтении законопроект о государственной службе

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О государственной службе", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила, представляя законопроект в Овальном зале, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, институт профессиональной государственной службы создан в 1993 году и в настоящее время действует на основании закона 2003 года "О государственной службе в Республике Беларусь".

"Выстроенная в нашей стране модель государственной службы позволяет решать основные ее задачи. Создан действенный и компактный государственный аппарат. Вместе с тем действующий более 17 лет практически в неизменном виде закон "О государственной службе" нуждается в пересмотре с учетом как практики применения, так и в связи с необходимостью определения новых перспективных направлений развития института государственной службы в изменившихся социально-экономических условиях", - рассказала министр.

По ее словам, главная цель преобразований - повышение эффективности государственного управления. "Необходимо создать условия, при которых в систему государственных органов приходили бы не случайные люди на краткосрочный период, а высокопрофессиональные, талантливые управленцы, обладающие широким кругозором и большим потенциалом, способные определять стратегические задачи и приоритеты, оценивать последствия принимаемых решений, - подчеркнула Ирина Костевич. - Проект закона подготовлен во исполнение поручения главы государства, данного 26 июля 2018 года на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа государственной службы. Законопроект разработала межведомственная рабочая группа, в состав которой входили как представители государственных органов, так и ученые и эксперты, которые не являются государственными служащими".

В проекте закона, в частности, закрепляется целостная система государственной службы, состоящая из государственной гражданской службы, военной службы, службы в военизированных организациях.

"Определение единой системы государственной службы будет способствовать устранению противоречий в правовом регулировании, а также заложит фундамент для сближения и выработки унифицированных подходов в регламентации различных видов государственной службы. Для обеспечения единства государственной службы предусмотрены общие для всех государственных служащих нормы, определяющие принципы государственной службы и понятия. Вводится реестр государственных гражданских должностей и совершенствуется существующая система классов государственных служащих", - добавила министр.

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Фото Павла Орловского