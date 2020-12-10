Палата представителей приняла во втором чтении поправки в Кодекс о недрах

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Кодекса Республики Беларусь о недрах", передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды провело общественное обсуждение, и в этой сфере возникло много вопросов, которые необходимо отрегулировать законодательно, - рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Жанна Чернявская. - Еще в 1922 году русский ученый-естествоиспытатель Вернадский говорил, что в мировом масштабе выживут те страны, которые будут четко знать, какие у них есть ресурсы, и направят все силы, чтобы их исследовать".

По словам депутата, сегодня изменения в Кодекс о недрах нужны, поскольку появились новые технологии, современное оборудование, позволяющие дополнительно обследовать и более глубоко изучить, какие еще запасы есть в стране.

Законопроект получился достаточно объемным. Так, в целях стимулирования недропользователей, которые использовали для изучения недр собственные финансы, им предоставляется первоочередное право на предоставление горного отвода. Также изменится компетенция Минприроды и местных исполнительных и распорядительных органов власти в направлении рационального использования ресурсов. Изменяются направления в работе по государственному кадастру недр, определен перечень участков недр, которые подлежат учету.

"Важно отметить, что в законе нет никаких запретов либо ограничений, что позволит недропользователям решать свои вопросы довольно просто. Все изменения направлены на то, чтобы сократить сроки по разработке, регистрации, согласованию, утверждению, введению в действие именно тех правил, которые касаются рационального использования и охраны недр", - подчеркнула Жанна Чернявская.

Парламентарий уверена, что изменения в Кодекс о недрах позволят в будущем открывать новые месторождения и разрабатывать их. "Последние годы показывают, что у нас есть не только традиционные нефть, пески, глины, но и появились новые направления в этой работе", - добавила она.-0-