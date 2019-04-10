Палестинский День культуры отметили в Доме дружбы

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер, посвященный Дню культуры Палестины "Гордость палестинского народа", состоялся в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси Халед Арикат отметил, что палестинский День культуры отмечается в мире 13 марта и приурочен ко дню рождения поэта Махмуда Дарвиша. Праздник призван подчеркнуть роль писателей, музыкантов, художников в жизни страны.
Махмуд Дарвиш своим искусством обогатил и прославил арабскую культуру. Положенные на музыку его стихотворные строки отражают боль и чаяния палестинского народа. На вечере подробно рассказывали о творчестве Махмуда Дарвиша, о переводах его произведений на белорусский язык, в том числе Николаем Метлицким. Звучала палестинская поэзия, исполнялись песни и танцы. Был также показ фильм, повествующий о Палестине, известных деятелях культуры.
Палестинцы бережно хранят свои традиции и культуру, передавая их будущим поколениям. К примеру, в Доме дружбы был показан известный палестинский танец "Дабка", который традиционно исполняется на свадьбах.
Мероприятие состоялось с участием представителей дипкорпуса, общества дружбы "Беларусь-Палестина", студентов.-0-
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