Паломники-хасиды благодарны за помощь белорусской стороне - посол Израиля

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Паломники-хасиды, которые находятся на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины, благодарны за помощь белорусской стороне. Слова признательности высказал в эфире телеканала СТВ Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, сообщает БЕЛТА.

Посол посетил нейтральную полосу, ознакомился с условиями, в которых живут паломники, и пообщался с людьми. В палаточном лагере продолжают находиться свыше 1 тыс. человек, в том числе дети.

"Помощь была огромная, и люди очень благодарны. Это они высказали и губернатору, и всем органам. Белорусский Красный Крест тоже очень помогает. Дает фактически все, что у него есть", - сказал посол.

Он выразил надежду, что ситуация разрешится и люди вернутся домой. "У них есть эта возможность, но они желают доехать в то место, куда, как они говорят, им Бог велел, - и это Умань. Израиль обратился несколько раз к украинской стороне, пока результаты отрицательные", - подчеркнул Алон Шогам.

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что в настоящее время каких-либо попыток провокации со стороны групп иностранных граждан не фиксируется. "В то же время призываем их придерживаться законов Украины и не пытаться нарушить государственную границу. За это предусмотрена ответственность. И пограничники вместе с другими правоохранительными органами вынуждены будут действовать в соответствии с законодательством Украины", - сказал он.

Сегодня паломников ожидало очередное испытание - после обеда резко ухудшилась погода и начался сентябрьский ливень.

Как сообщалось, украинская сторона прекратила пропуск граждан и транспорта через пункт пропуска "Новые Яриловичи". На нейтральной полосе собрались евреи-хасиды, которые следуют в Украину, чтобы 19 сентября отпраздновать Новый год по еврейскому календарю.

Ситуация на белорусско-украинской границе находится на контроле главы белорусского государства и власти Гомельской области.-0-