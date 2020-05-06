Память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева почтили в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В странах СНГ проводится большая работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, заявил сегодня первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский во время церемонии возложения цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В СНГ 2020-й объявлен годом 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В наших странах проводится огромная работа по сохранению памяти о тех, кто в суровые годы лихолетья отстоял свободу и независимость нашей Родины. Мы делаем все, чтобы эта память жила в наших сердцах и чтобы наши дети, внуки и правнуки знали, какой ценой была добыта эта Великая Победа. Вечная память героям", - сказал Виктор Гуминский.

Он подчеркнул, что в годы войны Победу плечом к плечу ковали представители разных национальностей. "Стойкость, героизм и патриотизм героев-освободителей, их единство и дружба являются для нас примером. Мы равняемся на них и делаем все возможное, чтобы дружба народов Содружества крепла, а жизнь людей с каждым днем становилась лучше", - отметил зампредседателя Исполкома СНГ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов поздравил всех присутствующих с приближающимся Днем Победы, напомнив, что в годы войны много азербайджанцев воевали за освобождение белорусской земли. "Хотел бы поблагодарить весь белорусский народ, главу государства за такое внимание не только к своим героям, но и других народов, - добавил он. - Азербайджанский народ также чтит память героев Великой Отечественной. 9 Мая - священный день для каждого из нас. И мы должны передать эту эстафету памяти новым поколениям".

Именем Наджафгулу Рафиева названа одна из улиц в Московском районе Минска, где и установлена мемориальная доска. Рафиев особо отличился в боях за освобождение Беларуси. Командир танкового взвода умело организовал действия своей части во время операции "Багратион". Его танкисты в сражении под Бобруйском овладели переправой через реку Птичь и, захватив шоссе Бобруйск-Глуск, перерезали пути отхода противнику. Затем, преследуя врага, танковый взвод ворвался в населенный пункт Ленино (Горецкий район) и первым вошел на улицы города Барановичи. Тем самым были спасены жизни сотен людей.-0-