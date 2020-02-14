Память о героизме воинов-интернационалистов должна служить уроком патриотизма для будущих поколений - Данченко

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Память о героизме воинов-интернационалистов должна служить уроком патриотизма и преданности своей стране для будущих поколений. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания, воин-интернационалист Александр Данченко на митинге, посвященном 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Данченко, ветераны и воины-интернационалисты и спустя десятилетия после войны в Афганистане показывают пример взаимоплеча и взаимовыручки. "Этому принципу они верны. Ежегодно мы собираемся у мемориала почтить память тех, кто отдал силы, здоровье или жизнь, чтобы выполнить свой долг и остаться верным присяге. Гомельская область потеряла в войне в Афганистане 124 своих сына", - рассказал он.

Подвиг погибших воинов увековечен в 18 районах и областном центре, установлены мемориалы и памятные знаки. Собраны уникальные материалы, представленные в музейных экспозициях о воинах-интернационалистах. "Все содействует сохранению памяти. Пусть больше никогда не пополняются скорбные списки погибших в военных действиях, а людская память будет служить будущим поколениям уроком патриотизма и преданности стране", - подчеркнул Александр Данченко, пожелав воинам-интернационалистам терпения, стойкости духа, мудрости и жизненных сил.

Как отметил заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук, три десятилетия отдалили современников от событий войны в Афганистане, но не обесценили стойкость и героизм, проявленные солдатами и офицерами советской армии.

Председатель Гомельской областной организации ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Михаил Жукевич подчеркнул, что без внимания не остаются ни ветераны, ни семьи погибших воинов-интернационалистов. "Ранее одной из самых важных проблем было обеспечение жильем воинов-интернационалистов. При поддержке органов власти постепенно удавалось их решать. Сегодня, когда ветеранам глубоко за 50, возникают другие жизненные вопросы: проблемы со здоровьем, тема трудоустройства. Любая, пусть даже небольшая, поддержка ощутима и имеет значение", - заверил он.

Во взаимодействии с местными властями удается поддерживать семьи погибших, инвалидов, ветеранов и участников тех страшных событий. Так, один из воинов-интернационалистов недавно получил I группу инвалидности. Для него было важно установить пандус на входе в подъезд. При участии сотрудников домоуправления удалось помочь. "Человек не остался со своей бедой наедине. Теперь он может выехать на коляске на улицу, не оставаясь в четырех стенах. Стараемся решать и вопросы оздоровления", - рассказал председатель областной организации.

Подчеркивая значимость сохранения памяти о тех событиях, Михаил Жукевич отметил, что многое делается и в этом направлении. К примеру, в регионе выпустили два фильма: "Афганистан: память и боль" о ветеранах войны и "Горячий песок Афгана" про матерей воинов-интернационалистов. Оставят свой след в истории фотоальбом "Навеки в памяти" о погибших и фотоальбом-книга "Гомельчане на далекой войне", объединившая порядка 60 очерков об очевидцах той войны - обыкновенных солдатах, офицерах и прапорщиках, медицинских работниках, дипломатах.

Цену мирного неба хорошо знает Анатолий Вдовенко из Гомеля, который служил в Афганистане с 1986 по 1989 год. Он попал в горячие точки 18-летним парнем и участвовал в выводе войск из Афганистана. "Воспоминания очень тяжелые и сложные. До сих пор снится Афганистан. Это до конца жизни. Каждый год приезжаю почтить память боевых товарищей, которые погибли во время войны от ран и увечий, ушли из жизни уже в мирное время", - поделился он. В настоящее время Анатолий Вдовенко активно встречается со школьниками, студентами и кадетами, рассказывает о том времени, которое, надеется, никогда не повторится.

В Гомельской области 3705 воинов-интернационалистов, которые служили на территории 11 стран, включая 3574 афганцев.-0-