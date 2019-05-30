Память узников Минского гетто почтили в Нью-Йорке

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Постоянного представительства Беларуси при ООН в Нью-Йорке состоялось совместное белорусско-американское памятное мероприятие по случаю 75-летия уничтожения Минского гетто и 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Об истории создания Минского гетто и усилиях Беларуси по сохранению памяти о Великой Отечественной войне участникам мероприятия рассказал постоянный представитель страны при ООН Валентин Рыбаков. Он обратил внимание на признание Израилем вклада белорусского народа в спасение евреев в годы войны через присвоение титула "Праведник народов мира".

Специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр подчеркнул необходимость вовлечения молодежи в вопросы борьбы с антисемитизмом и с признательностью отметил проведение в День памяти жертв Холокоста белорусско-американского мероприятия в Государственном департаменте США.

Во время церемонии бывшему узнику Минского гетто, подпольщику Савелию Каплинскому и белорусскому партизану, участвовавшему в еврейском сопротивлении, Хоне Эпштейну были вручены памятные американские медали, подписанные Президентом США Дональдом Трампом и председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пэкером. Таких же медалей были удостоены участники памятных мероприятий в честь 75-летия уничтожения Минского гетто, которые прошли в белорусской столице в октябре прошлого года.

Почтить память узников Минского гетто в Нью-Йорке собрались временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, руководители дипломатических миссий государств - членов ООН, представители международных еврейских и американских организаций, студенты учебных заведений США, представители белорусской диаспоры.-0-

Фото МИД