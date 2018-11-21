Память жертв Минского гетто почтили в мемориальном комплексе "Яд Вашем"

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятная церемония в связи с 75-летием уничтожения Минского гетто прошла 21 ноября в Зале памяти мемориального комплекса "Яд Вашем" в Иерусалиме. Инициатором мероприятия выступило посольство Беларуси в Израиле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дипмиссии.
В церемонии приняли участие посол Беларуси Владимир Скворцов, директор Центра изучения истории холокоста в Советском Союзе имени Моше Мирилашвили Аркадий Зельцер, историк Арон Шнэер, сотрудники комплекса "Яд Вашем", а также делегация белорусских педагогов, прибывшая для участия в ежегодно организуемом израильской стороной семинаре по изучению холокоста.
Посол вместе с бывшим узником Минского гетто заместителем председателя Всеизраильской ассоциации "Уцелевшие в концлагерях и гетто" Давидом Таубкиным зажег вечный огонь в Зале памяти, здесь же был возложен венок от белорусского загранучреждения.
В этот же день Владимир Скворцов выступил перед участниками семинара. Глава дипмиссии подчеркнул, что белорусский и еврейский народы имеют давние исторические связи. Он отметил значительный вклад евреев - выходцев из Беларуси в построение Государства Израиль.-0-
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