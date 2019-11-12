Памятник архитектуры и три объекта с понижением цены - что выставит "Минскгоримущество" на торги в ноябре

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного имущества Мингорисполкома запланировал в ноябре проведение четырех аукционов по продаже неиспользуемых объектов государственной собственности, сообщили БЕЛТА в комитете "Минскгоримущество".

Объявлено о проведении четырех торгов, в том числе с понижением на 20%, 50% и 80%.

В частности, 15 ноября желающие смогут выкупить на открытом аукционе здание крытого гаража на 350 автомобилей по адресу пер.Ольшевского, 7/9 и право заключения договора аренды земельных участков, необходимых для его обслуживания. Начальная цена продажи предмета аукциона (недвижимого имущества и права заключения договора аренды) снижена на 50% и составит чуть более Br2,6 млн.

Начальная цена объекта, выставленного на торги 18 ноября, снижена на 80%. В итоге продажа трех зданий различной степени готовности административно-делового назначения (незавершенных незаконсервированных капитальных строений по ул.Карвата 99/16, 99/17, 99/18) и права заключения договора аренды земли стартует почти с Br2,4 млн.

На 19 ноября запланированы электронные торги на площадке РУП "Институт недвижимости и оценки" по продаже здания на ул.Восточной, 8 в Марьиной Горке Минской области. Реализуется только недвижимое имущество, без продажи права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания объекта. Начальная цена лота снижена на 20% и немного превышает Br3,5 тыс.

И 20 ноября Минский городской центр недвижимости выставляет на торги памятник архитектуры эпохи конструктивизма практически в центре столицы - на пр.Независимости, 79. Начальная цена четырехэтажного здания со статусом историко-культурной ценности с заключением договора аренды земельного участка - около Br7 млн (рыночная стоимость). Покупатель сможет использовать здание под административно-деловой объект. При этом он обязан не позднее двух лет со дня перехода права собственности разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию на строительство (реконструкцию). И в течение шести месяцев со дня ее утверждения приступить к началу работ на объекте. Завершение строительства тоже не должно выходить за рамки установленных сроков.

К слову, в январе-октябре комитетом "Минскгоримущество" было выставлено на торги 19 объектов госсобственности. Проведено 34 аукциона, продано 15 объектов на сумму Br2,9 млн.

Узнать подробнее о предстоящих аукционах можно на сайтах Мингорисполкома (www.minsk.gov.by) и Госкомимущества (www.gki.gov.by), а также на сайте www.au.nca.by.-0-