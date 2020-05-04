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04 мая 2020, 15:07

Памятники Великой Отечественной войны можно увидеть на кадастровой карте

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Фото из архива
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятники Великой Отечественной войны теперь можно увидеть на кадастровой карте. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. Он возложил цветы на воинском захоронении в Лошицком усадебно-парковом комплексе во время эстафеты "Беларусь помнит. Помним каждого".

"К 75-летию Великой Победы на публичной кадастровой карте Беларуси появился новый слой - "Памятники Великой Отечественной войны". Он содержит пространственную информацию о расположенных на территории страны памятниках, посвященных подвигу народа в этой войне и увековечивающих память о мужестве, стойкости и героизме тех, кто дал врагу сокрушительный отпор, - сказал Андрей Гаев. - Теперь каждый желающий с любой точки мира, в любое время суток сможет увидеть те места, где полегли люди разных стран, национальностей, которые внесли общий вклад в Великую Победу".

Специалисты Национального кадастрового агентства (НКА) в течение нескольких месяцев работали над геопривязкой информации о более чем 3,1 тыс. памятниках войны: стелах, обелисках, памятных местах, монументах, мемориальных комплексах, бюстах, воинских захоронениях и кладбищах, братских и индивидуальных могилах.

Совместно с НКА и территориальными организациями по госрегистрации в сборе информации для нового слоя активное участие приняли Министерство обороны, Государственный пограничный комитет, а также некоторые вузы. Во время выездов на местность для определения координат местоположения памятников работники территориальных организаций по госрегистрации дополнительно благоустраивали их территорию.

"Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Победа в Великой Отечественной войне - это огромный, выстраданный миллионами людей подвиг, память о котором для нас священна и бесценна и должна передаваться из поколения в поколение, - подчеркнул генеральный директор НКА Андрей Филипенко. - Доступность интернета и публичной карты поможет совершить виртуальное путешествие к памятным местам, вспомнить героев".

Для получения подробной информации о мемориале, зайдя на тематический слой публичной кадастровой карты "Памятники Великой Отечественной войны", пользователю необходимо перейти по ссылке на представивший ее источник. Как правило, доступны следующие сведения: дата установки памятника, событие, в честь которого он установлен, информация, кто захоронен. "Так как наполнение слоя формируется из различных источников, данные могут отличаться по структуре. Работы по его наполнению буду продолжены", - пояснили в комитете.

Также Андрей Гаев рассказал, что в преддверии Дня Победы в Национальном историческом музее открывается выставка (#точность.мирвоенныхтопографов), посвященная деятельности военных картографов, топографов, геодезистов. "Их вклад в Победу огромен, хотя и посвящено не так много информации. Ведь любая война начинается и заканчивается с карты, - отметил он. - Зачастую военные топографы, геодезисты первыми вступали на поля сражений, разведывая местность, и первыми принимали бой". Те карты, которые способствовали общей Победе, размещены в музее. "Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, посетить эту выставку можно будет и виртуально. Организовывается 3D-тур, где каждый желающий сможет увидеть экспонаты, а их более 150", - сказал председатель Госкомимущества.

Представленные объекты находились в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, Национальном историческом музее, Государственном картографо-геодезическом фонде, Национальном историческом архиве. Свои экспонаты предоставили и частные коллекционеры.

Возлагая цветы, глава комитета отметил, что важно чтить и хранить память о Великой Отечественной войне. "В канун Дня Победы мы отдаем дань памяти тем, кто ценой собственной жизни подарил нам мир и свободу. В братской могиле на территории Лошицкого парка захоронены более 120 человек - и военные, и мирные жители, которые не пожалели своих судеб. Очень важно, чтобы каждый из нас хранил память о тех временах, о цене, которую отдали наши деды, прадеды за то, что мы имеем сегодня", - сказал он.-0-

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