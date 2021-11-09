Памятную доску народному артисту Беларуси Михаилу Дриневскому открыли в БГАМ

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятную доску народному артисту Беларуси Михаилу Дриневскому открыли сегодня в Белорусской государственной академии музыки, передает корреспондент БЕЛТА.

Декан вокально-хорового факультета академии Юрий Караев рассказал, что Михаил Павлович провел в стенах академии в качестве педагога 47 лет и до этого еще пять - студентом. "Профессора, всю жизнь отдавшие альма-матер, - личности, память которых в академической среде принято чтить и глубоко уважать во многих поколениях музыкантов. Студенты через всю жизнь пронесут тот свет, который излучал профессор своей исключительно творческой натурой, искрометным чувством юмора и выдающимся талантом", - сказал Юрий Караев.

"Память - она все-таки не в стенах и мемориальных досках, а внутри каждого человека. Студенты были сегодня свидетелями, как коллеги вспоминают выдающегося музыканта. Для них это должно стать хорошим примером того, что память должна жить внутри последователей, которые, я глубоко убежден, пронесут ее сквозь годы", - заключил декан.

Михаил Дриневский родился 12 февраля 1941 года в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области. Профессию дирижера начал осваивать с детства. Уже в тринадцать лет музыкально одаренный мальчик руководил хором в родной деревне. Учился в Гомельском музыкальном училище на отделении хорового дирижирования, а затем в Белорусской консерватории, после окончания которой в 1968 году его пригласили работать хормейстером в Государственный народный хор Беларуси. С 1975 года - художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора Беларуси им.Цитовича, который под его руководством стал высокопрофессиональным коллективом, получил широкую известность в стране и за ее пределами. За значительный вклад в развитие белорусского музыкального искусства Михаил Дриневский награжден орденом и медалью Франциска Скорины, орденом Трудового Красного Знамени. Умер 9 ноября на 79-м году жизни. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.-0-