Памятные места о событиях Великой Отечественной войны могут добавить в навигаторы

11 октября, Дубровно /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, могут появиться в навигационных картах, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Консультационного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, председатель Национально-культурной автономии белорусов Смоленской области Сергей Кривко.

Ежегодно по территории России и Беларуси проходит международный пробег "Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти". По его итогам формируется "Атлас памяти" - карта дорог с местами расположения на них памятников войны с их фотографиями, исторической справкой и координатами GPS. Сейчас в нем около 600 объектов. "Данные с нашего атласа можно перенести в навигаторы. Люди, путешествуя, смогут не только найти нужные заправки, но и узнать о местах боевой славы, которые расположены вдоль дорог. При желании они смогут посетить памятные места. Нами подана заявка в "Яндекс" и Navitel, чтобы эти объекты были нанесены в навигационные карты. Сразу к этому предложению отнеслись прохладно, но потом ситуация поменялась. Возможно, проект будет реализован к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - отметил Сергей Кривко.

По его словам, уже есть данные о части мемориалов, памятников и воинских захоронениях в Тверской, Брянской, Московской, Смоленской и Псковской областях. В Беларуси это некоторые места в Витебском, Могилевском и Гомельском регионах, Минске.

В Витебской области находятся 1463 воинских захоронения, где покоятся более 400 тыс. человек. В этом году на мемориальные плиты нанесено почти 6 тыс. ранее неизвестных фамилий людей, погибших в годы войны. На благоустройство захоронений было направлено более Br900 тыс., заработанных на субботнике. До апреля следующего года в регионе собираются установить около 350 информационных баннеров о воинских захоронениях, мемориалах, расположенных вдоль магистралей.

Сегодня в Дубровно прошло выездное заседание президиума Витебского областного Совета депутатов по теме охраны историко-культурного, археологического наследия и благоустройства мест захоронения.-0-